No le gustó nada: un jugador de Boca dejó un duro mensaje después de que lo bajaron del partido frente a San Lorenzo

Frente a la salida del capitán "xeneize", surgieron infinidad de rumores sobre un presunto conflicto interno entre Carlos Izquierdoz y las autoridades. Todo se precipitó rápidamente en Boca después de la eliminación de la Copa. El despido del técnico Sebastián Battaglia, la designación interina de Hugo Benjamín Ibarra y la salida del equipo para jugar hoy con San Lorenzo de uno de los referentes en el sector defensivo, ocurrió en pocas horas.

El ex Lanús, cuando vio la dimensión que tomaba las versiones de crisis, utilizó sus redes sociales para referirse al tema. Todo un "mensaje" para la Comisión de Fútbol: "En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro)", comenzó el relato del marcador central, en el que hizo referencia a lo sucedido el año pasado tras la eliminación en Brasil por la Libertadores.

"No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", relató Izquierdoz, algo molesto por la situación que le toca atravesar.