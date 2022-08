Para Cavallo, Massa podría desdoblar el dólar y lograr obtener U$S 5 mil millones

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, se refirió a lo que cree que le deparará el futuro a Sergio Massa, actual titular del Palacio de Hacienda. Según explicó el ex funcionario, el ex diputado podría ir por un buen camino si consigue desdoblar el dólar y deshacerse de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para destinarlo a las reservas.

Este segundo punto conseguiría, explicó, conseguir cinco mil millones de dólares. Desde su visión, si el líder del Frente Renovador confiesa que es necesario un ajuste en el gasto público más amplio que el acordado con el FMI y se enfoca en acortar la brecha cambiaria para acumular reservas, tiene muchas posibilidades de “acotar la inflación al 6% mensual o 100% anual” sin necesidad de una “caída violenta” a nivel económico hasta que finalice el mandato de Alberto Fernández.

En la misma línea, Domingo Cavallo consideró que el aumento que sufrió el dólar este mes de julio fue a causa de “pérdida de reservas” que provocó un “salto devaluatorio en el mercado cambiario oficial” y que la “reacción del Banco Central y el Ministerio de Economía” empeoró el panorama.

Para el ex funcionario público, el efecto significativo más importante, tras el aumento de la tasa de interés del Banco Central en 1% mensual, no tuvo impacto “al menos hasta la designación de Sergio Massa” al Ministerio de Economía.

Advirtió, además, que el líder del Frente Renovador deberá conseguir revertir la expectativa para conseguir la meta del 6% mensual mencionado anteriormente.

Una de las estrategias que planteó en pos de reducir la pérdida reservas es la del “desdoblamiento inteligente del mercado cambiario” para liberar las transacciones cambiarias, enfocados en las transferencias que no tienen relación con el pago diferido de importaciones, el turismo y la reserva de dólares.

Cavallo acusó al Gobierno y al Banco Central de correr la vista de estos planteos y darle vialidad a la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner “del festival de importaciones y agregaron el argumento de la demora de los productores agropecuarios” en cuanto a la liquidación de soja.