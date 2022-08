Confirmaron que Alec Baldwin fue quien disparó a la directora de fotografía de "Rust"

Un informe forense del FBI confirmó que fue Alec Baldwin quien agarró el arma y le disparó a la directora de fotografía de la película "Rust", generando su muerte el pasado 21 de octubre. Destacaron que el accionar no pudo haberse realizado sin jalar el gatillo.

Cabe destacar que el propio Baldwin reiteró en oportunidades que él no apretó el gatillo de la pistola, pero el informe lo contradice. El arma calibre 45 Colt debía estar cargada con balas falsas, pero no esto no fue así.

"Con el martillo en las posiciones en las que se encontraba, el cañón no se podía disparar sin apretar el gatillo", destacó el escrito. Ante esto, Baldwin podría verse en serios problemas ya que recibiría cargos penales por el incidente y encima, el departamento del sheriff de Santa Fe confirmó que el caso pasará al fiscal del distrito.

Durante una escena del filme, el actor creyendo que tenía en su posesión un arma de utilería sin munición real, comenzó a disparar y una de esas balas, terminó impactando en el pecho de Halyna Hutchins, provocando su posterior deceso. El director de la película, Joel Souza, resultó herido por un rebote del disparo.