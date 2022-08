La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuación de la fecha 13 del campeonato, donde se cruzarán en un duelo atractivo, River - Newells y Lanús, último en la tabla, recibe a Independiente. A su vez, por el Rugby Championship, Argentina - Australia. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Defensa y Justicia vs Tigre TNT SPORTS

15:30 Rosario Central vs Barracas Central ESPN Premium

18:00 Lanús vs Independiente TNT SPORTS

20:30 River vs Newell's TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Aston Villa vs Everton STAR + / ESPN

11:00 Arsenal vs Leicester City STAR +

11:00 Manchester City vs Bournemouth STAR + / ESPN

11:00 Brighton - Newcastle United ESPN/ STAR +

11:00 Wolverhampton - Fulham STAR +

13:30 Brentford vs Manchester United STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Hertha Berlin vs Eintracht Frankfurt ESPN 2/STAR +

10:30 Bayer Leverkusen - FC Augsburg STAR +

10:30 Werder Bremen - VfB Stuttgart STAR +

SERIE A

13:25 Sampdoria - Atalanta STAR +

13:30 Milan vs Udinese ESPN 2/ STAR +

15:40 Monza vs Torino STAR +

15:45 Lecce vs Inter STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

12:00 Celta de Vigo vs Espanyol DIRECTV SPORTS

13:50 Valladolid - Villarreal ESPN 2/ STAR +

16:00 Barcelona vs Rayo Vallecano ESPN 2/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:50 Monaco - Rennes STAR +

16:00 PSG vs Montpellier STAR +

PRIMERA NACIONAL

14:10 Sacachispas vs Belgrano TYC SPORTS

15:00 Deportivo Maipú vs Temperley

18:10 Instituto vs Riestra TYC SPORTS

RUGBY CHAMPIONSHIP

12:05 Sudáfrica vs Nueva Zelanda ESPN 3/ STAR +

16:10 Argentina vs Australia ESPN 2/ STAR +

PRIMERA "B"

13:15 Talleres (R.E) vs Dock Sud DIRECTV SPORTS / 1614

13:15 J.J Urquiza vs Los Andes

15:30 Defensores Unidos vs UAI Urquiza

15:30 Deportivo Merlo vs Deportivo Armenio

15:30 Acassuso vs Fénix

15:30 Cañuelas vs Comunicaciones

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Yamila Abellaneda vs Sofía Rodríguez TYC SPORTS/ TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

19:00 Corinthians vs Palmeiras ESPN 2/ STAR +

UFC

20:00 Marlon Vera vs Dominick Cruz/ FOX SPORTS 2

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Ferro vs Estudiantes DEPORTV

14:00 Platense vs Racing TV PUBLICA

TC MOURAS

15:00 Clasificación DEPORTV

URBA TOP 13

14:00 Newman vs San Luis ESPN 3

15:30 Belgrano vs Alumni

15:30 CUBA vs CASI

15:30 Hindú vs SIC

15:30 Los Tilos vs Buenos Aires

15:30 Regatas Bella Vista vs Atlético del Rosario

PRIMERA C

15:30 Sportivo Italiano vs Berazategui

15:30 Atlas vs Claypole

FUTSAL: COPA DE ORO

18:00 Semifinal - Boca vs Barracas Central DEPORTV

20:00 Semifinal - San Lorenzo vs 17 de Agosto DEPORTV

ATP MASTERS 1000 - MONTREAL

21:00 Semifinal ESPN 3