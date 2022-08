Una VARbaridad

Pasan las horas y en Estudiantes no llega la calma. De hecho, todo lo contrario. Tanto desde el plantel como desde la dirigencia, la bronca para con el uruguayo Andrés Matonte no desaparece, y sigue siendo el principal apuntado de la polémica eliminación del Pincha a manos de Athletico Paranaense dentro de un partido que tuvo absolutamente de todo.

Los ecos por el gol anulado a los dirigidos por Ricardo Zielinski y el tanto convalidado a los de Luis Felipe Scolari comenzaron apenas terminó el encuentro del jueves, con una publicación de Juan Sebastián Verón en su cuenta de Instagram en la cual le apuntó al ente que regula el fútbol sudamericano: “Conmebol haciendo lo que hace Conmebol. No importa cuando leas esto”. El posteo lo acompañó con una bandera de Brasil.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también existió un cara a cara entre la Brujita y los árbitros del cruce: Matonte; el encargado del VAR Andrés Cunha y el AVAR Gustavo Lazarte, a quienes consideró, como varios protagonistas del Pincha, responsables de la derrota.

Verón no estuvo solo en una situación en la que sobraron los insultos y los múltiples reproches. Se habla de la compañía de algunos dirigentes más y también de empleados de la institución, algo que se encuentra en plena investigación desde la Conmebol, ente que ya le comunicó al Pincha que abrió un expediente por lo allí acontecido.

Ante este hecho, en el Pincha no son pocos los que aguardan por una dura sanción económica, la cual llegará como resultado de ese enfrentamiento, el cual, según el expediente CL.O-173-22 de Conmebol, tuvo lugar en la zona de vestuarios tras el pitazo final del uruguayo, quien terminó siendo el principal apuntado tanto en UNO como en el Country de City Bell ayer por la mañana.

“Viniste a robarnos en la cara”

En el expediente presentado por Conmebol hay un informe del árbitro Matonte, en el cual describe lo sucedido. “Al retirarnos del terreno de juego e ingresar al túnel hacia el vestuario se abalanza hacia la cuarteta arbitral el sr Juan Sebastián Verón Insultándome y amenazándome diciéndome ´sos un cagón, viniste a robarnos en la cara, sos un vigilante, todo te vuelve, vas a ver por forro por p... y por vigilante´. Se tuvo que pedir a la policía que interviniera para separar al Sr. anteriormente nombrado y poder ingresar a nuestro vestuario”.

El delegado del encuentro también presentó un informe sobre la situación, en el cual indicó: “En la retirada final de árbitros a través de la manga de seguridad es donde ocurren desbordes, insultos y empujones por parte de integrantes de autoridades locatarias, en especial de su dirigente Sr. Verón. Para que esto ocurra hay una clara ineficiencia de la seguridad privada que nunca detuvo el avance de los citados y solo observaban con llamativa pasividad. Se destaca la agresión verbal del citado hacia la cuarteta arbitral. En síntesis, la seguridad privada no realiza su función y solo la intervención solicitada a la policía termina dispersando a los agresores. El OSC Sr. Polanco filma los hechos y documenta”, remarcó.

Ante esto, Estudiantes tiene plazo hasta el 19 de agosto del corriente 2022 para formular sus alegatos y proponer las pruebas que estime convenientes para lo que será su defensa.

Lo cierto es que tanto Juan Sebastián Verón en su rol de Vicepresidente, como Estudiantes a nivel institución quedaron expuestos a una sanción que podría ser ejemplificador por parte del ente que regula los destinos del fútbol sudamericano.

Morel: la bronca por el “robo” y la explicación de Matonte

Jorge Morel, otro de los nombres importantes del partido no solo por haber sido la gran figura de Estudiantes sino por haber estado implicado de manera directa dentro de una de la grandes polémicas, también se refirió a lo acontecido el jueves en UNO. El paraguayo, de gran performance individual, no dudó en también apuntarle a los árbitros.

“Nos vamos muy golpeados por la manera en la que se dio. Creo que dominamos todo el partido, atacamos y los presionamos. Se sintieron muy incómodos y lastimosamente nos roban así”, remarcó en zona mixta. Y lejos de bajarle los humos la cuestión, continuó: “Para mí fue un robo porque el gol nuestro era gol, y después la jugada del gol de ellos fue polémica también. Siempre a favor de ellos”, sostuvo el guaraní de apenas 24 años. “Es una sensación horrible. Sentíamos que merecíamos pasar, hicimos todo lo que pudimos y nos vamos dolidos”, reconoció.

Sobre el impacto de la eliminación y sobre todo por la forma en que se dio la misma, agregó: “A todos nos duele. Era una ilusión muy grande y lo estábamos haciendo muy bien. Ahora hay que seguir y buscar otra clasificación a Copa Libertadores”.

Algo no menor de las varias cosas que dijo el paraguayo fue el cruce verbal con el árbitro al momento de tener que explicarle uno al otro la anulación del gol convertido por Luciano Lollo.

“Él me dice que estaba en offside, pero yo le explico que en el cabezazo voy a buscar la segunda jugada y no puedo desaparecer de ahí”, manifestó el ex Lanús. “La verdad es que es increíble lo que cobró, yo me quedé quieto”, completó entre bronca y resignación el surgido en Guaraní.

“Fue un robo. Es una sensación horrible. Hicimos todo y nos vamos dolidos”, dijo Morel