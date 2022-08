La China Suárez fue a ver a Lali Espósito y terminaron a los besos en el escenario

La amistad entre Lali Espósito y la China Suárez no conoce de tiempos. La cantante realizó una serie de shows en Buenos Aires para el “Disciplina tour” y llamó la atención que, pese a ver varios ex Casi Ángeles allí, no estaba su gran amiga.

En la última semana, la China Suárez viajó con sus hijos a Uruguay para grabar una película producida por Star+, donde estará Joaquín Furriel. Casualmente, la gira llevó a Lali a los escenarios uruguayos y, durante su estadía, su amiga fue a verla con sus tres herederos.

Fue la propia Eugenia Suárez quien comenzó a compartir contenido del show, describiendo lo mucho que admiraba a su hermana de la vida: “Talento, fuerza, inspiración, trabajo, admiración, infancia, familia”.

Luego se grabó cantando “Ego” junto a su hija mayor, Rufina, quien además es fanática de la cantante, y con Amancio en brazos. “Ella es la ídola que quiero para mis hijos. Las amo”, escribió más tarde sobre una historia en Instagram desde el costado del escenario y etiquetó a su amiga y a su madre, a quien le tiene gran cariño.

El momento más emotivo fue poco antes de terminar el show, cuando Lali Espósito invitó a la China a subir al escenario para saludarla. Allí, ante los ojos de todos los fanáticos y asistentes al show, se chaparon como suele hacer la artista en cada presentación con sus amigos.