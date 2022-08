Nuevos registros del FBI dan detalles del presunto abuso de Brad Pitt a Angelina Jolie

El próximo mes se cumplen seis años desde que Angelina Jolie le pidió el divorcio de Brad Pitt, con quien comparte seis hijos. Los procedimientos legales en torno a su divorcio se vieron afectados por amargos problemas de custodia de los hijos, una disputa posiblemente menor si se tienen en cuenta las denuncias inquietantes de abuso. Y algunos detalles emergentes por estas horas sobre este último exigen un mayor análisis.

Cabe recordar que la presentación de Jolie llegó solo cinco días después del altercado muy publicitado, pero nunca abordado públicamente, que involucró a ella, Pitt y su hijo de 15 años, Maddox, que casi de inmediato provocó una investigación del FBI sobre Pitt por sospecha de maltrato físico y verbal y maltrato infantil. Solo unos meses después, Pitt fue absuelto por el FBI.

Al parecer, Jolie no estaba satisfecha con la investigación, porque se acaba de revelar que ella es la "Jane Doe" que demandó al FBI en abril de este año. La demanda anónima de la actriz alegaba que había presentado innumerables solicitudes de una copia del archivo de investigación del departamento para obtener una "mejor comprensión de la investigación del FBI y obtener la información necesaria para que sus hijos reciban atención médica y asesoramiento sobre traumas".

Los registros de investigación del FBI, obtenidos por la revista "Rolling Stone", ponen al descubierto el relato de Jolie sobre el altercado con impactante detalle. Según un resumen de la entrevista, Jolie le dijo a los funcionarios del FBI que el presunto arrebato de Pitt durante un vuelo en el avión privado de la familia fue precipitado por su consumo de varias bebidas alcohólicas mientras estaba a bordo. En un momento, alega Jolie, él “derramó cerveza sobre Jolie y la manta debajo de la cual estaba”, y cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, había sufrido daños por valor de U$S 25.000 por el vino tinto derramado. Ella dijo que el altercado ocurrió cuando uno de sus hijos (presumiblemente Maddox) se refirió a Pitt como un "pinchazo". El actor supuestamente respondió acercándose al niño como si "fuera a atacar", por lo que Jolie "saltó" y agarró a Pitt por el cuello, "como en una llave de estrangulamiento", momento en el que se arrojó hacia atrás, tirando a Jolie sobre él y contra una fila de asientos.

La actriz también dijo a los funcionarios que Pitt le gritó, “la agarró por la cabeza”, “la empujó contra la pared del baño”, golpeó repetidamente el techo del avión con el puño y le dijo que estaba “jodiendo a esta familia”. Se comparó a sí misma como "un rehén" y afirmó que cuando sugirió llevar a sus hijos a un hotel para descansar, Pitt respondió: "No te llevarás a mis jodidos hijos".

Aunque el informe señala que Jolie presentó fotografías de sus supuestas lesiones y las de sus hijos, los funcionarios del FBI finalmente decidieron no presentar cargos contra Pitt: “Todas las partes acordaron que no se presentarían cargos penales en este caso debido a varios factores”.

Por supuesto, eso probablemente fue una reivindicación para Pitt, cuyo equipo ha sugerido enfáticamente que Jolie presentó la solicitud de FOIA para hacer públicos los registros del FBI como parte de un plan de venganza de tierra arrasada contra el actor. “Angelina y su equipo han estado tratando desesperadamente de encontrar algo. Todo esto es para mostrar. Esta es toda la información que ella ya tenía hace cinco años y medio. No hay nada nuevo aquí”, dijo una fuente “cercana a Pitt”, según publica el sitio Page Six. Lo cierto es que ni Pitt ni Jolie han comentado públicamente sobre la investigación del FBI.

Jolie se ha mantenido en silencio sobre la disolución de su matrimonio con Pitt y el incidente de 2016 desde que ocurrió. El ejemplo más reciente de esto se produjo en 2021, cuando concedió una entrevista explosiva a The Guardian. La publicación intentó volver a litigar algunos de los problemas interpersonales de Jolie, preguntando qué le habían quitado los últimos cinco años. Su respuesta dejó mucho a la imaginación: “Quiero decir, de alguna manera, ha sido la última década. Hay muchas cosas que no puedo decir”. En particular, Jolie también defendió recientemente la Ley de Violencia contra la Mujer, llamando a la ley actualizada "personal".

Si bien ninguno de nosotros tiene derecho a una explicación completa de lo que implica exactamente la declaración completa del FBI de Jolie, el público se ha enterado de algunos de los conflictos más recientes. A pesar de que Jolie ha sostenido que tiene "pruebas y autoridad que respaldan" sus afirmaciones de abuso, a Pitt se le otorgó la custodia compartida de los cinco hijos menores de la ex pareja en mayo de 2021. Pero la batalla por la custodia continúa. Antes del fallo, Jolie solicitó que el juez, John W. Ouderkirk, fuera retirado del caso dado que "no reveló" ciertas "relaciones comerciales y profesionales en curso" que supuestamente mantenía con el abogado de Pitt. Su solicitud fue denegada, pero Jolie apeló y ganó. El equipo de Pitt lo calificó como “un error administrativo menor e involuntario” y, a partir de ahora, la custodia total permanece directamente con Jolie, aunque, según los informes , Pitt “puede ver” a los niños en ocasiones.

La disputa por el castillo y el viñedo de la pareja también ha resultado madura para el público. Según los informes, Jolie vendió sus acciones de Miraval, el castillo y el viñedo que ella y Pitt alguna vez compartieron, a un oligarca ruso. Pitt no estaba entusiasmado con la medida e inmediatamente presentó un reclamo de que había dañado la reputación del negocio del vino. “Jolie persiguió y luego consumó la supuesta venta en secreto, manteniendo deliberadamente a Pitt en la oscuridad y violando a sabiendas los derechos contractuales de Pitt”, escribió el equipo legal de Pitt en la presentación. El equipo de Jolie respondió: “Después de los eventos que llevaron a la Sra. Jolie a solicitar el divorcio y sus años dedicados al cuidado de sus hijos, la Sra. Jolie y los niños no pudieron regresar a la propiedad, y ella tomó la difícil decisión. vender su participación en el negocio”.

Gran parte de lo que condujo al divorcio de la ex pareja actualmente equivale a mucha especulación, pero Jolie discutió cómo la relación profesional de su ex esposo con el depredador sexual convicto Harvey Weinstein le causó daño, después de que ella le contó a Pitt sobre un incidente con el productor caído en desgracia anteriormente. En su carrera Jolie divulgó que, a pesar de su experiencia, Pitt le pidió a Weinstein que produjera el thriller negro de 2012 Killing Them Softly, que Weinstein Company luego distribuyó. “Luchamos por la participación de Weinstein”, dijo Jolie, señalando específicamente el entusiasmo de Pitt por asociarse con él. "Por supuesto que dolió", sostuvo ella.

Pitt tiene una versión diferente de su relación con Weinstein. En 2019, el actor le dijo a CNN que se enfrentó al productor en el estreno de una película a mediados de la década de 1990, llegando incluso a amenazarlo físicamente, al descubrir que supuestamente había invitado a la entonces novia de Pitt, Gwyneth Paltrow, a su habitación de hotel. Paltrow contó la misma historia al New York Times . Para ser claros, es muy posible que tanto las revelaciones de Pitt como las de Jolie sean precisas.

Pitt no ha abordado directamente las acusaciones de abuso de Jolie, pero ha sido sincero acerca de estar sobrio en 2016 después del divorcio y su orgullo por Zahara, una de las hijas de Jolie y él, que acaba de comenzar la universidad. Solo se rumorea que está “presionando” para ver a sus hijos.

Si bien es importante no apresurarse a emitir un juicio, también es imposible no establecer paralelismos con el reciente juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard . Esta última también alegó abuso doméstico, con un incidente ocurrido en un vuelo privado, y acusó a su ex esposo de tener una adicción a las sustancias. También documentó sus lesiones, buscó justicia justo después de solicitar el divorcio y se involucró considerablemente más en el activismo político en torno a la violencia doméstica después de la separación. Y Depp afirmó que ella estaba tratando de hacer público todo esto, e incluso inventar algo, para vengarse de él y arruinar su reputación.

Si bien continúan surgiendo nuevos detalles y acusaciones sobre la ruina de Jolie y Pitt, su conflicto aún no se ha convertido en un juicio público mordaz.

