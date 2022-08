La inesperada reacción de los hijos de Piñón Fijo tras el nuevo pedido de disculpas

La calma parece haber llegado a la vida de Piñón Fijo, ya que sus hijos bajaron un cambio y dejaron de ponerle "picante" a la situación. Es que de forma inesperada, Sol y Jeremías respondieron al nuevo pedido de disculpas que públicamente hizo Fabián Gómez, el payaso que esta vez se mostró sin maquillaje.

El escándalo explotó cuando el famoso presentador cordobés publicó en sus redes dos hashtag sobre su nieta y sus hijos salieron con los tapones de punta para denunciar malos tratos y violencia.

Gómez, en medio del escándalo familiar, intentó calmar los ánimos pero claramente no lo logró. En el pedido de disculpas dijo: “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas y nosotros no somos la excepción. En la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía a la hora de pelear por lo que creo justo y muchas veces, objetivamente, quizás no siempre lo sea”.

De esta forma, Piñón pidió públicamente perdón a sus hijos: “Nunca esperé que este posteo tomara tanta dimensión y generara tanto dolor en mis hijos, particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso”. Al tiempo que agregó: “También tendré que aprender que lo que muchas veces se lee como enfático, del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado es mucho más grave”.

Tras los dichos del payaso, Sol y Jeremías recogieron el guante y, al parecer, todos fumaron la pipa de la paz. Sol borró el posteo en el que cuestionaba la actitud de su padre, mientras que Jeremías hizo propia una sentida frase: “No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió”.

Las reacciones de los jóvenes parecen apuntar hacia un alto al fuego familiar, aunque habrá que esperar si esta novela suma algún otro capítulo.