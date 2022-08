Se reveló el engaño por el que Mica Vázquez dejó a Gago, con Gisela Dulko involucrada

Mica Vázquez dejó a todo el público sin palabras, al hablar por primera vez y sin tapujos de las razones por las que se separó de Fernando Gago, cuando éste se desempeñaba en el fútbol español. Por aquellos años, trascendió, él tenía una relación paralela con quien después fue la madre de sus hijos, Gisela Dulko.

Por medio de la consigna del día en “Antes que nadie” por Luzu Tve bajo la conducción de Diego Leuco, Mica Vázquez rompió el silencio y sacudió todo a su alrededor. De parte del deportista hubo mentiras, infidelidades y un mail que él envió a una dirección equivocada, que terminó en manos de quien era su pareja en ese momento.

Gago y Vázquez estuvieron cuatro años juntos: “Era mi marido, mis perros, mi casa…”. Pero de un día a otro, empezó a sentir que él estaba raro o, como lo definió, “en otra”. Mientras se desarrollaba en las filas del Real Madrid, ella descubrió que la engañaba, tomó sus cosas y volvió a Argentina.

Todo comenzó cuando descubrió la contraseña de su casilla de correo y la revisó. Encontró varias cosas que no le cerraron pero pensó que lo iba a cambiar. Sin embargo, nada de estas actitudes se redujeron y consideró “esto es patológico, no lo voy a cambiar nunca”.

Lo peor llegó por parte de la arquitecta que estaba trabajando para terminar su casa en España. La experta recibió un mail de Fernando Gago, que se encargó de reenviar a Vázquez: “Ese mail se lo había mandado a Gisela Dulko diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”.

Es decir que el jugador no solo estaba viviendo una relación paralela con quien después se casó, sino que le mandaba contenido de la casa que estaba haciendo con la actriz. Todo esto la llevó no solo al camino del sufrimiento, también a mucho tiempo de terapia y trabajar para perdonar a la persona con la que hoy se cruza y está todo bien: “él me pidió perdón”.

“Era mi marido, mi casa, mis perros”, ejemplificó para mostrar lo que sentía cada vez que en la pantalla chica o en las redes sociales los veía enamorados en España. Ambos eran chicos y todo parecía más grande. Hoy, a la distancia, pudo perdonar.

“Fue una relación medio enfermiza”, agregó la actriz de Floricienta. Aseguró, además, que él la amenazaba con quitarse la vida si lo dejaba y ella aún lo amaba pero no podía dejar pasar tal traición que comenzó, estimó, en los Juegos Olímpicos.