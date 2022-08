En plena ruta, encañonaron a un platense y le robaron una lujosa moto

Un platense sufrió un violento robo mientras volvía a la ciudad de San Andrés de Giles, ya que fue interceptado por tres motochorros llegando a una estación de servicio cerca de Ruta 3. Ante esto, lo encañonaron y le robaron su moto de gran valor, como así también los papeles. Además, efectuaron un disparo cerca de él para intimidarlo y luego escaparon de inmediato.

El hecho ocurrió el pasado sábado cerca de las 17 horas, donde los malvivientes le quitaron su Honda CBR 919 patente 114 CDI. En tres motos, vestidos con camperas gruesas y cascos, lo amenazaron con pistolas 9 milímetros en plena autovía.

Además del rodado, le sacaron su celular y según pudo investigar a través de la activación del GPS del móvil, se fugaron en dirección a La Matanza. "Hay recompensa por la moto o por datos precisos. Estoy recorriendo La Matanza hace dos noches, tratando de encontrarla", escribió la víctima en Facebook.

"Yo venía de San Andrés de Giles para La Plata y 500 metros antes de llegar a la Shell cerca de la Ruta 3, nos encañonan tres en moto. Uno me frena adelante y los otros dos de costado, me apuntan. Me hacen bajar, me palpean de arma y me sacan los papeles de la moto. Se suben a la moto, se van y efectúan un tiro en el momento. El teléfono que me robaron se apagó en González Catán, kilómetro 26. Perdimos su rastro", agregó el denunciante.