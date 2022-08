"Estacioná donde quieras": copó la vereda con la camioneta y los vecinos estallaron 

El estacionamiento indebido es una problemática que se afincó definitivamente en La Plata y una vez más los vecinos volvieron a dar cuenta de ello. En este caso por una camioneta que copó una vereda en 65 entre 2 y 3, la cual ha provocado múltiples inconvenientes.

Desde el barrio aseguraron que el vehículo, en vez de ser aparado sobre la calle, es colocado sobre la acera e "impide la libre circulación de los peatones". No obstante, remarcaron que "si bien esto es una falta de respeto a toda la comunidad, lo que lo padecemos a diario somos los frentistas".

"No es bueno tener un coche estacionado en la vereda. No podés barrer, no podés andar libremente, estorba la visión, da mal aspecto. La verdad es que el conductor es un inconsciente", expresaron.