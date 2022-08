Polémica por la "advertencia" de Pablo Echarri en redes: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”

Cristina Kirchner pidió ampliar el martes su declaración indagatoria en la causa vialidad que la tiene como imputada en la causa mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola realizan hoy el último día de sus alegatos.

En este contexto, Cristina instruyó a sus abogados para pedir ampliar su indagatoria el martes 23 de agosto en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

En la última jornada de exposición del Ministerio Público, el fiscal Sergio Mola acusó a la vicepresidenta de haber generado un "perjuicio que ascendió a 5321 millones de pesos" en la casusa Vialidad.

Ante este marco, Pablo Echarri lanzó un duro mensaje en Twitter en la antesala de lo que es el alegato de los fiscales de la causa. "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar…", expresó Echarri generando mucha repercusión y opiniones divididas en las redes sociales.

No es la primera vez que el actor hace público su apoyo a Cristina, tras el reciente video de una discusión en la puerta de un teatro con otra persona justamente por la grieta política.

Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar… — Pablo Echarri (@echarripablo1) August 22, 2022

Otros mensajes de apoyo

Daniel Gollán, diputado nacional del Frente de Todos sumó en el mismo sentido: “Ella está en el corazón del pueblo”. “Le sacaron tanto al pueblo... la alegría, los derechos, los sueños, que también le sacaron el miedo”, tuiteó María Teresa García, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense.

Edgardo Depetri, subsecretario de Obras Públicas de la nación se refirió a la falta de mérito: “Sin una sola prueba, armaron un circo judicial y mediático para proscribir a Cristina. El lawfare es la herramienta que utilizan para perseguir a los líderes populares, tal como lo hicieron con Lula y Evo. Pero el pueblo tiene memoria y no se deja engañar”.

“Basta de Persecución. Basta de Lawfare. Todos con Cristina”, pidió Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, escribió: “La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a los trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo”.

“Una parte del poder judicial quiere proscribir a Cristina como lo hicieron con Lula y otros. Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia”, escribió Alicia Kirchner, Gobernadora de la Provincia de Sata Cruz y ex cuñada de la vicepresidenta.

Eduardo “Wado” de Pedro, Ministro del Interior, puso: “Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a Cristina. En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos”.