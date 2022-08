Villa Elisa: denuncian que son "rehenes" del caos vial en la ruta que conecta con la Autopista

Es conocido el calvario vial que se registra en los horarios pico en la ruta 19 que conecta al Centenario y la Autopista a la altura de Villa Elisa, tanto en la subida como en la bajada, en donde se forman enormes fialas de autos que dan lugar a congestionamientos y demoras.

Numerosos conductores se manifestaron en el último tiempo por esa problemática que puede producir hasta más de media hora de demoras para salir del caos y acceder a cualquiera de los dos puntos deseados.

Sin embargo, quienes más sufren la situación son los vecinos del barrio lindero a las vías.

Según puntualizaron, uno de los grandes motivos del embotellamiento que se produce en esa arteria conectora es que la marcha de los autos se frena cuando se bajan las barreas del Tren Roca para el paso de las formaciones. "La fila que se forma es inmensa y no se puede avanzar. Sufrimos demoras de más de media hora", indicaron damnificados que viven en la zona.

Y agregaron que "somo rehenes de esta situación, no podemos entrar o salir del barrio por la enorme hilera de autos que se forma". "Una vez que se bajan las barreras no se puede avanzar, no se puede cruzar, es un calvario de todos los días. A la mañana a eso de las 6.30, a mediodía y a la tarde más o menos después de las 17.30, es imposible avanzar", precisaron.

"De lunes a lunes, a las 6:30 am, todos los vehículos que suben a la Autopista por Villa Elisa forman un cuadro impresionante, una fila tremenda que deriva en un caos de todos los días. No se puede más", expresaron.-