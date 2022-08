El "Tano" Pasman de las figuritas del Mundial: le hicieron una broma, explotó y se hizo viral

Ante la efervescencia de conseguir el álbum del Mundial de Qatar y las figuritas, comenzaron a circular en las últimas horas, distintos audios virales, de usuarios que son "engañados" mediante bromas, y que los tildan como "vendedores". "Figuritas x mayor, $105 el paquete", comienza el escrito. Luego, da un número de teléfono para que comuniquen y advierte que como mucho, se venderán 20 paquetes por persona.

Ante la desesperación, y los diferentes grupos que se han armado para conseguir aquellas "figus" que faltan por completarle a algún fanático, comenzaron a mandar mensajes y llamadas, que caían en demasía y hacían sonar los teléfonos publicados, en una muestra clara de bromas, que para algunos, resulta de "mal gusto", ya que no reaccionan de buena manera. El fin es introducir el número de teléfono con el objetivo de saturar la línea del damnificado.

Uno de los audios que circula, se lo escucha a un hombre, enfurecido y enojado con la situación, tras publicar su numero de celular: "Hace 3 horas que no paran de escribirme. ¿Quién carajos me hizo esta joda?", comienza.

Siguiendo en la misma sintonía, en otro grita: "No es normal, no es normal. Me llegan 60 mensajes y llamadas por minuto", en una exclamación muy parecida a la del famoso "Tano" Pasman, aquel hincha de River que fue viral tras ver el partido de la promoción con Belgrano y gritar: "Estamos en la B, estamos en la B".

Las redes sociales, todo lo pueden. Rápidamente, esta situación se tornó tan viral, que ahora aparecen distintos números de teléfono que realmente, son de cualquier usuario y no son vendedores de figuritas ni de álbunes, como figura en el escrito.