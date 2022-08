Tras su internación, Chano está de regreso a los escenarios

Chano Charpentier vuelve a los escenarios dejando atrás su internación. La vuelta del artista será a lo grande: comenzará el 3 de noviembre en el Luna Park y continuará con shows por todo el país.

Todo de negro, camisa y saco. Con esa elegancia Chano Charpentier anunció su regreso a los escenarios tras superar una internación que comenzó un año atrás: “Hola amigos, estoy feliz porque nos vamos a ver de vuelta, la cita es el 3 de noviembre en el Luna Park. Las entradas ya las pueden adquirir”, expresó el músico a través de sus redes sociales.

El artista había adelantado parte de esta noticia tiempo atrás, durante un vivo de Instagram, cuando publicó su última canción ‘Oración al sol’. Su próximo paso para retomar su carrera, según contaba en esa oportunidad, era volver a tocar en vivo.

Aquella canción, estrenada hace poco más de una semana, pone en juego parte de su vida y menciona temas que explican sus pensamientos, reflexiones y su presente. Así menciona a su madre –-clave en su vida–- , las heridas, la oscuridad y ‘esa noche’, haciendo referencia, tal vez, al momento en el que lo internaron.

“Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues. Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde”, comienza cantando Santiago Moreno Charpentier. En el video del tema, el cantante recorre, con un poncho que lleva su rayo característico, los relieves y la ciudad de Purmamarca, en Jujuy. Allí no solo busca que cada fan se conecte con la lírica, sino que también él busca conectarse con la naturaleza, la gente y su propio yo.

A lo que le sigue otra estrofa en referencia a cómo él enfrenta este momento: “Solcito mío no estoy vencido, aunque me duela y estoy herido. Ya se hizo tarde y me he caído. Aunque este lejos, otra vez. Como me cuesta haber habido. No tengo nada de lo que he tenido. Y aunque padezca lo padecido y me oscurezca otra vez”.

Así, la letra también cuenta con versos que refieren a uno de los momentos más oscuros que atravesó, al cual hace referencia como ‘esa noche’. “Nada de esa noche puedo recordar, cae la tristeza sobre la ciudad, ya no me soporto y es Navidad, aunque sea otra y una más”, dice la conmovedora canción.

para finalizar, recordemos que, el 26 de julio de 2021, Chano viviría un incidente que casi le cuesta la vida. Mientras estaba en Exaltación de la Cruz, donde residía, sufrió un brote psicótico producto del consumo de drogas. En consecuencia su madre, Marina, llamó a la policía y el efectivo Facundo Amendolara, en el afán de controlarlo, terminó disparándole en el abdomen, por lo que el músico debió ser trasladado al sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. A los pocos días recibió el alta y siguió su tratamiento. Así fue como, con el apoyo de su familia, ingresó en una comunidad terapéutica que lo ayudó a atravesar el proceso.