La confesión de Gonzalo "Pipita" Higuaín: "Viví 15 años antinaturalmente"

Gonzalo Higuaín está pasando un buen momento en el Inter de Miami y por eso fue entrevistado para hablar sobre su presente y también su salida del fútbol europeo. Las respuestas del "Pipita" contuvieron inesperadas confesiones: "Mi llegada acá (a Estados Unidos) fue simple. A mi se me habían agotado las ganas de estar en Europa. En esa burbuja, en esa presión constante. Estaba en el ojo de la tormenta por cada cosa que hacía. Venir acá fue bajar la exposición, me quedaba cerca de Argentina, la diferencia horaria también era buena y la ciudad es maravillosa. Así que estoy feliz", explicó el ex jugador del Real Madrid y Juventus.

Al abordar el tema de las críticas recibidas cuando militaba en el fútbol europeo, el delantero señaló: "Cuando llegas a jugar a un nivel tan alto, de elite, tu comportamiento es antinatural al de cualquier persona. Tenés que aguantarte cosas que te digan en la calle y no podes reaccionar porque te graban".

A su vez, culminó: "Tuve que vivir 15 años de mi vida antinaturalmente. Te tenés que comer muchas cosas sin reaccionar. Se tiene que juzgar a la gente que realmente hace las cosas mal, no si perdés o ganás un partido, o si errás o metés un gol".