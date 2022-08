Lluvia de elogios para el "Virrey" de un DT brasileño: "Es uno de mis ídolos"

Luiz Felipe Scolari es actualmente entrenador de Athlético Paranaense, el rival que hace unos cuantos días atrás, eliminó a Estudiantes de la Copa Libertadores y jugará la semifinal contra Palmeiras, un durísimo rival. Pero mas allá del actual momento del equipo, el DT brasileño llenó de elogios al ex Boca, Carlos Bianchi.

"Quería decirles que, si hoy tengo muchos récords, tengo que recordar que estuve hasta ayer o incluso hasta el otro día junto a Bianchi. Quien también tiene muchos récords y es uno de mis ídolos. Es una persona que me gusta mucho. Es uno de los técnicos que no soy amigo, pero que me gustaría conocer para tener una amistad", manifestó el experimentado técnico.

A su vez, siguiendo con sus palabras hacia el "Virrey", remarcó: "Yo también voy a parar en algún momento, y otros nos irán superando en récords y dejaremos un legado. Y sobre este legado me gustaría saber un poco más con Bianchi".

"Me gusta mucho y me encantaría conocerlo en persona y conversar de cosas que yo también he vivido", finalizó Scolari en sus dichos hacia uno de los máximos ídolos del "xeneize".