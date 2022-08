D´Alessandro: "No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública para recuperar la paz social"

Después de los incidentes de los últimos días en las inmediaciones del departamento en el barrio de Recoleta donde vive la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, dijo que "no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública" en caso de que fuera necesario "para recuperar la paz social".

"No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social", aseguró D´Alessandro, quien de todos modos dejó en claro que "nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida".

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, puntualizó que "no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificales y ése fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer a las 19hs., cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortar la calle. Pero volvió la Infantería y restituimos la circulación. Gracias a Dios no hubo enfrentamientos".

D´Alessandro también indicó que detectaron la presencia de barrabravas durante los reclamos de los manifestantes y apuntó que "hay responsabilidad de dirigentes del kirchnerismo. Manifestantes que son funcionarios públicos, barrabravas. Ellos fueron a tirar las vallas. La Policía lo único que hizo fue contener", y en ese sentido graficó que mientras "no hay ningún manifestantes lastimado, hay 14 policías heridos".