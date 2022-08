Se presentó una ganadora del Cartonazo: "Fue intuición, jugué y gané"

Se presentó este mediodía una lectora de EL DIA que resulta ser hasta el momento la única ganadora del Cartonazo, el juego que atrapa a miles de platenses semana a semana. En este caso se trata de Maia Melanie Vázquez Ferreyra, de 27 años, que se presentó con el cartón ganador y se quedó con los 200.000 pesos de esta semana. Cabe recordar que habrá tiempo hasta las 17 para presentar las tarjetas y que en caso de presentarse otros afortunados el premio se dividirá en partes igual.

Maia es vecina de La Plata e Ingeniera Química. Vino a estudiar a nuestra ciudad desde Cipoletti, Río Negro, y se quedó. "Estor muy contenta", fueron sus primeras palabras, cargadas de emoción. "Fue intuición, jugué y gané", sostuvo la joven que además contó que utilizará el dinero para pagar los gastos de la mudanza que tiene que realizar ya que recientemente se le venció el contrato de alquiler: "Me tengo que mudar y necesitaba plata. Hablando con unos amigos les dije que iba a buscar probando suerte y lo conseguimos. Me viene bárbaro el premio y si me sobra voy a viajar. Esto es un respiro para todo".

Si bien dijo que "no soy de jugar, porque no me gusta perder", confesó que fue todo "intuición jugar al Cartonazo y me sorprendió porque mi familia juega todo el tiempo, tanto mamá como mi abuela, y como siempre veo que nunca ganan dije voy a probar suerte. Y gané". Luego contó entre risas que "mi mamá ya pidió una parte, así que va a haber regalito para ella".

Al igual que Maia, vos también podés ganar el Cartonazo, que además tiene la chance de duplicar el premio si la persona que consigue completar el cupón acredita que también tiene los cuatro correspondientes a las semanas precedentes.

Ahora, las expectativas se centran en la semana que se viene, en la que arranca una nueva ronda. El viernes el diario impreso entregará una nueva tarjeta, correrán los días con la publicación de los números que los lectores y lectoras tendrán que cotejar y por la posibilidad que brinda el juego de duplicar la cifra, el premio podría ascender el próximo miércoles a 100.000 pesos.

Como ocurre desde hace muchos años, se renueva la ilusión para miles de participantes de ganar una cantidad considerable de dinero que permita concretar alguna compra o proyecto postergado. Entre el sábado y el miércoles se publica la lista de números para ir cotejando con los de la tarjeta.

A esta altura de la ya clásica propuesta se sabe que se puede participar de una manera sencilla. Se trata de hacer coincidir los números que publica el diario de sábado a miércoles con los que cada lector o lectora tiene (son 15 en total) en el cupón que adquirió junto con el ejemplar del viernes.

Lo que hace más atractivo el juego es que existe la chance de agrandar todavía más el pozo (duplicarlo) si quien acierta el combo completo para obtener el premio presenta, también, los cuatro cupones (no ganadores) precedentes a esa ronda.

Cómo saber si gané

Para transformarse en ganador o ganadora del Cartonazo hay que tener todos los aciertos en el cupón. Cada una de las tarjetas, precisamente, tiene 15 números entre el 00 y el 89.

Desde el sábado y hasta el miércoles siguiente, los lectores tienen que cotejar los números del cartón con los que se publican en la edición impresa de EL DIA.

Si al llegar al miércoles están los quince aciertos, inmediatamente el lector portador de ese cupón se transforma en ganador.

Dónde presentarse

En ese caso debe llamar al 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 en el horario de 11 a 17.

Si se registra más de un ganador, el premio, como se sabe, será dividido equitativamente entre los lectores que acrediten haber acertado los 15 números. En ese caso, sólo se duplicará el pozo de quien cumplan con el requisito de la presentación de los cuatro cupones de las respectivas semanas anteriores. Por eso, EL DIA invita a seguir el juego, cada día, con especial atención.