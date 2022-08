Desgarradora despedida a la embarazada que murió en el choque de La Plata: ¿quién era la joven?

Las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de dolor por la muerte de la joven que perdió la vida en el accidente de 120 y 70 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-30-7-28-0-terrible-murieron-una-embarazada-y-su-bebe-tras-un-choque-en-la-plata-policiales). Se trata de Rocío Ayelén Molloy, que estaba cursando el sexto mes de embarazo e iba a bordo de una moto que chocó contra un auto. Las heridas que sufrió fueron tremendas y le terminaron costando la vida, no sólo a ella, sino también a su bebé en gestación.

Una de las publicaciones de Facebook expresa: "De no creer, Dios te llevaste a un angelito tan hermoso solo vos sabrás por qué, pero no era la hora. Tenía toda una vida por delante junto a su hijita, a su bebita, a su familia. Que injusta la vida loco hace una semana habíamos hablado, qué contenta estaba por su bebita que venía en camino después de tantas malas. Que dios te tenga en la gloria".

Otra usuaria de la misma red social escribió: "Descansa en paz hermosa Ashelen Edlp vos y tu bebita, dale fuerza a Delfi esa preciosura que dejaste, a tu familia, cuanta tristeza". También se puede leer: "Que dios acompañe a la flia. q.e.p.d Ro vos y tu pequeña bebita. Dale consuelo a Delfy y mucha fuerza. Una madraza, una excelente mina, siempre tan vos. Besos al cielo".

LEA TAMBIÉN Terrible: murieron una embarazada y su bebé tras un choque en La Plata

En tanto, una de sus primas descargó su dolor diciendo: "Te fuiste, no más descansa en paz prima. Gracias porque cuando nos poníamos a hablar y vos me decías que el día que me pase algo ibas a salir corriendo y fui yo que salí corriendo por vos rubia hermosa. Cuando yo estaba mal por mí gordo y lloraba vos llorabas conmigo. Mil gracias por todo lo que me ayudaste solo vos y yo sabemos. Te voy a recordar siempre".

Otros mensajes destacados fueron "Q.E.P.D Rusita, qué personaje. Amiga, VOLA ALTO GOLLO. Fuerzas para Delfi y la flia", "No lo puedo creer Ro, Mándale fuerzas a Delfi, a tu familia" y "que triste noticia amiga que dios acompañe a tu familia y le fuerzas a Delfy, una gran madre luchadora siempre dando todo por tu pequeña. Besos al cielo".

Cabe destacar que la joven de 25 años, que además de estar embarazada tenía una hija y era fanática de Estudiantes, murió anoche en el accidente cuando iba de acompañante en una moto Yamaha YBR de color negro. El que manejaba era su pareja, quien chocó contra un auto Renault 9 de color gris, por causas que ahora se investigan.

Producto del fuerte impacto, quienes viajaban en el rodado menor se llevaron la peor parte. La mujer que se encontraba cursando la semana 22 de gestación (casi 6 meses) y su novio debieron ser internados producto de los fuertes golpes sufridos. Según pudo saber EL DIA de fuentes policiales, Molloy ingresó al Hospital San Martin en estado crítico por presentar traumatismo de cráneo, y falleció cerca de las 3 de la mañana. Asimismo se informó que el bebé también murió ya que, pese a los esfuerzos médicos, no pudieron salvarle la vida.

Tras los decesos, se dio conocimiento del caso a la UFI Nº14, a cargo de la Dra. Scarpino, que abrió una causa por "homicidio culposo". Ahora están imputados un hombre de 58 años, quien manejaba el auto, y la pareja de la mujer fallecida, de 25 años. En el lugar trabajaron los peritos en busca de pistas que puedan establecer cómo se sucedieron los hechos.