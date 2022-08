Economistas creen que las medidas son buenas, pero faltan los detalles

Sergio Massa dio a conocer en conferencia de prensa sus primeras medidas como ministro de Economía, Producción y Agricultura, luego de que el presidente Alberto Fernández le tomara juramento por la tarde. Orden fiscal, superávit comercial, reservas, subsidios y desarrollo, fueron los ejes del programa del flamante ministro.

En ese marco, algunos economistas afirmaron que los anuncios “van en el sentido correcto de ordenar las cuentas públicas” y “atacar los problemas más urgentes que son las reservas, el déficit fiscal y el financiamiento con emisión monetaria” aunque destacaron que todavía falta que se conozcan los detalles y la forma de implementación de las medidas.

Para Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, los anuncios van en el sentido correcto de ordenar las cuentas públicas. “Dijo de alguna manera lo que planteó (Silvina) Batakis de gastar lo que se tiene y no seguir emitiendo. Es duro de hacerlo. Además planteó utilizar los superávits que tienen las cajas superavitarias del Estado. Cuando dijo que no va a haber adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro explicó que no va a haber emisión monetaria”, dijo el economista a Infobae.

En tanto, Fausto Spotorno, economista de la consultora Ferreres dijo a Infobae que “lo positivo es que está bien apuntado” el plan anunciado por Massa.

A su turno, Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dijo que los anuncios del nuevo ministro fueron en la línea con que “se cambiará el rumbo de colisión que lleva la economía argentina”.

No obstante, si bien señaló que se hará un ordenamiento fiscal y que se reducirá la emisión, todavía no se explicó la letra chica de cómo se hará. “Por ejemplo, se explicó que no se utilizará más financiamiento vía Adelantos Transitorios y que solo se recurrirá al ya saturado mercado de deuda local. Pero a la hora de definir que partidas de gastos se bajarán no hubo detalles”, opinó Marí.

En esa línea, Sebastián Menescaldi, de la consultora Eco Go dijo que “hubo grandes lineamientos que son positivos pero todavía le falta trabajo al plan y analizar la consistencia del mismo”.

“Está bien lo de las liquidaciones y subsidios pero faltan todavía muchas definiciones y saber si las medidas cuadran entre sí. La mayor duda es el tema cambiario. Seguís teniendo un excedente de pesos elevado y va a seguir presionando la brecha”, afirmó.

Para, Camilo Tiscornia, “parece interesante el tema de remarcar que se quiere cumplir la meta de déficit y que no se va a recurrir a más financiamiento monetaria del Banco Central en lo que queda del año”.