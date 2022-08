VIDEO. Falleció en julio y esperan que le den el cuerpo: el drama de una familia brasileña en La Plata

Saulo era oriundo de Brasil y falleció el 16 de julio de un paro cardíaco. Se vino a estudiar medicina a La Plata con su amigo Mateus, que habló en exclusiva con EL DIA y relató que aún no le dejan llevar el cuerpo al país vecino: "Estamos intentando llevar el cuerpo de él para Brasil", afirmó.

La carátula del caso es "Averiguación de causales de muerte". Actualmente se encontraba solo en su vivienda, y fue allí donde lo hallaron sin vida: "Desde las 12 el no contestaba el teléfono. Cuando fuimos al departamento, nos encontramos con él acostado en la cama durmiendo, ya fallecido", relató su compañero.

En el caso interviene la Fiscalía Nº 2 y remarcaron que era necesario realizar un examen toxicológico. Ese mismo documento aún no fue entregado a la familia ni a su abogada, por no tener los resultados definitivos. Se realizó el 26 de julio y por el momento, no hay noticias por parte del laboratorio que lo realizó.

"No existe una justificación para que el cuerpo esté en Argentina", dijo Mateus a este medio. Y luego agregó: "Nuestra abogada que tiene el caso no tiene acceso a la causa, no la están dejando ver el expediente".