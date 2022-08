"Basta de mentiras": la picante respuesta de Eliana Güercio al presidente de Racing

La llegada de Sergio "Chiquito" Romero a Boca levantó polvareda en el mundo del fútbol y pegó fuerte sobre todo en su ex club, Racing, cuyo presidente, Víctor Blanco, dijo que por un tiempo el arquero tendrá las puertas cerradas en la Academia.

Por supuesto, las declaraciones del directivo no fueron lanzadas al viento y quien tomó el guante enseguida fue la famosa pareja del arquero, la actriz Eliana Güercio, que disparó con todo.

Lo hizo a través de una historia de Instagram, en donde expresó: "Basta de mentiras. En Europa: 15años. Propuestas para venir a Racing: CERO". Y agregó: "Sí señores, 0 (CERO) en 15 años. Esa es la verdad".

Blanco lamentó la decisión de Romero de firmar contrato con el Xeneize. "Se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca. Racing es un club muy grande", dijo. Mientras que al ser consultado sobre cómo quedó la relación con el arquero, sentenció que tiene las puertas cerradas en la escuadra de Avellaneda. "No te digo para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo, sí", afirmó al respecto.

Tras firmar con el club que tiene en sus filas de dirigentes a Juan Román Riquelme, el ex arquero de la Selección manifestó su alegría: "Soy un profesional. Yo soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo y hoy me debo a Boca. Haré todo para que a Boca le vaya bien. Si me toca jugar, defenderé estos colores. Esto es un trabajo y cuando se presenta este club es difícil decirle que no. Boca se presentó y le dije que sí. Si era Racing le hubiese dicho que sí, pero nunca llegó".