“Mandé a un tipo para que la mate a Cristina”, el mensaje de Brenda Uliarte a su amiga

La Justicia encontró mensajes de Brenda Uliarte en los que admite haber organizado el atentado contra Cristina Kirchner. Así surge de los mensajes entre Uliarte y su amiga Agustina Díaz (a quien tiene agenda como "Amor de mi vida", también detenida desde el lunes.

"Mandé un tipo para que la mate a Cristi..". La conversación hacía referencia al primer intento fallido de atentar contra la Vicepresidenta, cinco días antes del ataque que finalmente se concretó el 1 de septiembre, información que los investigadores también detectaron en las conversaciones entre Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos imputados por el ataque a la ex presidenta.

En los mensajes que intercambia ese día con Díaz, Uliarte le dice a su amiga: "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina". Y agrega: “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi".

Poco después, como parte de la misma conversación del 27 de agosto, Uliarte le cuenta que la supuesta persona a la que mandó a "matar" a la Vicepresidente "no me cobró". "Lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune", le relata.

DETALLES DE LA CONVERSACIÓN:

(27 de septiembre...)

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro

Amor de mi vida: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Amor de mi vida: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea (sic).

Uliarte: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada.

Amor de mi vida: ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

Uliarte: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

Uliarte en una de las manifestaciones en Casa Rosada donde se arrojaron bombas molotov

Uliarte en una de las manifestaciones en Casa Rosada donde se arrojaron bombas molotov



2 de septiembre:

Amor de mi vida: Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos donde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?

Uliarte: En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan.

Amor de mi vida: Ya le hallanaron (sic) la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabia lo que el iba a hacer. Y te contentaste.

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: Ya también como que caes vos

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: Exacto. Safaban de todo. Pero el tema seria que el flete no te delate. “Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas

Uliarte: Lo hacía y quedaba como un n.n.

Amor de mi vida: Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo.