Cruzada solidaria por un platense que necesita un medicamento importado y dadores 0 Negativo

Juan Girat es un platense de 87 años que lucha contra una enfermedad provocada por el ingreso de una bacteria en el intestino, por lo que permanece internado en terapia intensiva un sanatorio local. Desde su círculo familiar explicaron que para avanzar en el tratamiento, necesita un medicamento importado, Vancomicina en comprimidos de 125 miligramos, pero por trabas en las importaciones se complicó su adquisición. Además, se inició una colecta de sangre del factor 0 negativo, de los más difíciles de conseguir.

"El medicamento es lo más importante, porque si no lo obtiene no puede continuar con el tratamiento. Si bien le han inyectado una droga similar a la que necesita, no le hizo efecto. Él necesita Vancocimina en comprimidos. Es un medicamento importado desde Suiza, pero con las trabas a las importaciones no se conseguie en farmacia ni centros médicos. Necesitamos dar a conocer la situación para destrabar esta cuestión y que él, que está internado en el se pueda curar", señalaron.

Por otro lado, a raíz de la complicación de su cuadro de salud, sus familiares y allegados dieron inicio a una campaña de colecta de sangre del factor 0 negativo, uno de los más difíciles de conseguir. "Comenzamos esta semana y hemos conseguido tres donantes, pero se necesitan varios más", indicaron. En ese sentido, ampliaron que los interesados en ayudar deben acercarse al Instituto de Hemoterapia, en 71 entre 26 y 27. "Es de mucha ayuda que vayan, es un factor que hace falta y por eso no le pueden hacer transfusiones", señalaron en medio de la preocupación por su salud.

Juan Girat es hincha de Estudiantes de toda la vida. Es por eso que la campaña fue compartida por Sebastián Verón y se espera que los jugadores den una mano con la difusión. "Esperemos que la campaña trascienda los colores y todos, sin importar, club, se sumen ayudar a Juan en esta cruzada", señalaron desde su entorno.

"Si alguien tiene o sabe donde podemos conseguir el medicamento, se puede comunicar con Martha, que es la hija de Juan, al 2215676613, o con Belén al 2213148098", indicaron.

Campaña de Hemoterapia por el 0 Negativo

Debido a la falta de sangre tipo 0 Negativo, desde el Instituto de Hemoterapia realizaron una convocatoria especial para aumentar el stock de este tipo de sangre.

El Instituto de Hemoterapia Centro Regional La Plata, funciona en 71 entre 26 y 27, y desde allí las autoridades locales informaron que necesitan con urgencia dadores de sangre de todo tipo para abastecer a hospitales de la Región, tanto en cirugías programadas como en las urgencias.

Asimismo, se aclaró que, especialmente, hay faltante de de sangre tipo 0 Negativo. “En el control de stock que hacemos todos los días, estamos convocando a los 0 Negativo. Realmente es un pedido especial, porque hay programadas muchas intervenciones quirúrgicas”, informó Laura Vives, Jefa del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata.

La profesional agregó que “son más de 100 los establecimientos sanitarios de toda la Provincia que son abastecidos por nuestro Instituto de Hemoterapia. Si hoy se necesita sangre en un hospital de Lobos, Castelli, Junín o Trenque Lauquen, se provee desde La Plata. Somos un centro de distribución, donde se analiza la sangre de la provincia. Estamos arriba de las 500 muestras diarias que son sometidas a estudio para abastecer sangre de calidad y en el momento en que es necesaria".

Las personas que tienen factor cero negativo son donantes universales, ya que este tipo particular de sangre se puede transfundir otros pacientes con cualquier grupo y factor, pero solo pueden recibir del mismo que el suyo.

Especialistas del Centro Regional La Plata del Instituto de Hemoterapia señalan que el 0 Negativo es el factor más buscado ya que además de ser universal solo lo tiene el 4 por ciento de la población y por ello encontrarlo y poseer stock del mismo es algo mucho más complejo que en el caso de los demás.

Dato importante

Para donar en 71 entre 26 y 27: de lunes a viernes de 7 a 15 y sábados de 7 a 12; se debe tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener buena salud, desayunar bien y llevar DNI, si es la primera vez que se colabora.