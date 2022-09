¡Lluvia de millones! La camiseta de Michael Jordan que batió todos los records

Una camiseta utilizada por Michael Jordan fue subastada y vendida en 10.091.000 de dólares, convirtiéndose en la prenda deportiva más cara de la historia.

Inclusive esa venta superó a la realizada con la casaca que utilizó Diego Maradona en el partido de cuartos de final del Mundial de México, por la que pagaron 9 millones de dólares. Esa prenda, Diego la utilizó cuando anotó el gol inmortalizado como "La Mano de Dios".

En lo referente al ex basquetbolista la que salió a la venta fue la camiseta utilizada en las finales de 1998 de la NBA. La 23 de los Chicago Bulls, empleada en el período documentado por la serie de Netflix The Last Dance, había salido a la venta el pasado 6 de septiembre. La casa Sotheby's, que organizaba la subasta, no esperaba recaudar más de tres millones de dólares.

La subasta más alta por un elemento deportivo, sin embargo, sigue siendo una carta de 1952 del beisbolista estadounidense Mickey Mantle, vendida por US$ 12,6 millones.