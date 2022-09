Pampita revelo detalles de su búsqueda por conseguir el embarazo de Ana

Carolina Ardohain, (Pampita), es madre de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, su beba con su marido Roberto García Moritán que en julio cumplió un año.

Ahora, compartiendo la mesa de Juana Viale, la modelo y conductora contó que la más chiquita de la familia fue muy buscada y que incluso con su pareja se sometieron a varios tratamientos para quedar embarazada.

Así, lo contó luego de que la nieta de Mirtha Legrand le preguntara cómo había surgido la idea de hacer su reality: “Fue cuando empezamos a buscar a nuestra Ana que no sabíamos si lo íbamos a lograr o no porque hubo un tratamiento antes. Me saqué óvulos tres veces, me di muchas inyecciones”.

Asimismo, el proceso lo realizó durante el 2020 en plena pandemia, lo cual agradece: “Coincidió así que estaba la familia recluida, no tenía que maquillarme, peinarme y todo el proceso hormonal que te revoluciona y tenés alegrías y tristezas porque estás a a flor de piel, te hinchás por las hormonas, todo eso lo hice en casa, surgió todo en casa”.

Además, contó que la idea era grabar ese proceso para su reality pero que debido a la pandemia lo hicieron con el teléfono, por lo que luego lo dejaron afuera del programa. Para ella, lo importante era contar cómo fue la búsqueda, más allá de los resultados: “Si no funcionaba, quería que la gente conozca que pasamos por esto, que lo intentamos”.

Sobre su ciclo "Siendo Pampita" además dijo que antes de grabar, fue todo charlado con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, que no solo estuvieron de acuerdo con que ella lo hiciera, sino que también querían participar: “Si fuera por ellos estarían en todos los capítulos”.

Finalmente, vale recordar que, el 22 de julio del año pasado por la mañana nació Ana García Moritán y recién en ese momento se supo el nombre de la beba. “Espero al nacimiento para poner el nombre, ver la carita”, había confesado en su momento. En aquel entonces, a sus 43, contaba además que se sentía con más “experiencia” que en sus embarazos anteriores y con “menos ansiedad”.