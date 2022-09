Fuerte choque entre dos micros en La Plata causó pánico entre los pasajeros

Pasadas las 13.30 horas de este lunes un fuerte accidente entre dos micros en La Plata causó pánico y nerviosismo entre los pasajeros que se encontraban a bordo. El accidente, que por fortuna no reportó heridos, ocurrió cuando ambos colectivos realizaban su habitual recorrido en la zona de ruta 11 y calle 85, pasando la rotonda.

Fuentes mencionaron a EL DIA que fue el micro de la línea 202 que impactó de lleno con el 520, lo que generó un susto tremendo. "Alguien le frenó de golpe al 520 y en ese segundo el 202, que venía por detrás, no tuvo tiempo de esquivarlo y terminó chocando con la parte trasera", indicaron.

Si bien no se reportaron heridos de consideración, si hubo muchos que resultaron con golpes producto del fuerte choque. En el lugar esperaban a la ambulancia del SAME, mientras que los chóferes de cada línea descendieron y llevaron tranquilidad a quienes se encontraban arriba de los colectivos. "El vidrio quedó explotado, pero no se desprendió del micro", detallaron.