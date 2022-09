VIDEO. El arquero de Racing explotó de furia contra la gente de Platense: insultos, gestos y expulsión

Platense recibió a Racing este domingo en Vicente López, en un partido que significó la victoria durante los 90 minutos del conjunto de Avellaneda, con gol de Maximiliano Romero, el ex jugador de Vélez Sarsfield. Fue 1 a 0 y la "Academia" sigue en la lucha por el campeonato y el ingreso a la Copa Libertadores 2023.

Pero además del festejo por la victoria, algo mas iba a ocurrir: una vez que el árbitro Facundo Tello señaló el final del encuentro, Gabriel Arias, arquero de Racing, se da vuelta para mirar en dirección a la tribuna que estaba detrás de su arco y les hizo un gesto obsceno con las manos que desató la locura.

En un momento de tensión y de extremo nerviosismo por parte de la parcialidad local, sus compañeros Jonathan Galván y Facundo Mura, tuvieron que calmarlo y sacarlo de la situación, aunque luego fue increpado por los jugadores del "Calamar", que habían visto su reacción.

Tras lo ocurrido, Tello le mostró la tarjeta roja. "Es muy difícil la sociedad en la que estamos, que se tome el trabajo de buscar los nombres familiares para estar durante casi cien minutos ,en una entrada en calor y durante el partido, siendo muy hirientes. Se pasan los límites y la verdad es que exploté contra esas cuatro personas, no es nada con la gente de Platense, sino con los que que estuvieron constantemente insultando a mi familia. Le pido disculpas a la gente de Platense y a mis compañeros", señaló en arquero.

Por su parte, Fernando Gago, DT del conjunto de Avellaneda, habló del tema en conferencia de prensa y manifestó: "Se equivocó, no debe reaccionar así. No puede ocurrir. El jugador de futbol no puede reaccionar con la gente, no sé qué sucedió, pero Gabi (Por Arias) se equivocó".