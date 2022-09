Gimnasia vuelve a Santiago, donde tuvo una gira antes del título del ‘29

El de mañana será el primer partido oficial que Gimnasia juegue en Santiago del Estero. Hasta aquí, tuvo tres enfrentamientos con Central Córdoba, de los cuales el primero fue en cancha neutral, en Atlético Rafaela, por la edición 2018 de la Copa Argentina en la cual el Lobo llegó a la final, para lo cual uno de los eliminados fue el “Ferroviario” en Octavos de Final. Los otros dos partidos se disputaron en La Plata por los torneos de Primera División, en 2019 y 2021.

Central Córdoba fue uno de los primeros 4 clubes del interior (juntamente con Chaco For Ever, San Lorenzo de Mar del Plata y San Martín de Mendoza) que accedió al campeonato Nacional en 1967. La diferencia era muy grande. De hecho, ocuparon los últimos cuatro lugares de la tabla de posiciones aunque el “Ferroviario” entró en la historia al derrotar a Boca 2 a 1 en la Bombonera. Pero fue Gimnasia el que no clasificó y debió conformarse con ganar el torneo Promocional de ese año, uno de los tantos inventos de la AFA en la organización de los torneos.

Y en 1971 cuando sí ambos clubes participaron del Nacional, quedaron en zonas diferentes. Gimnasia fue décimo en la Zona A y Central Córdoba decimotercero en la Zona B. Nuevamente el cruce debió esperar. Recién el 13 de octubre de 2018 se vieron las caras por primera vez, en un partido sufrido en el que Jan Hurtado logró el empate 1-1 a poco del final y que luego el Lobo ganó por penales.

Sin embargo, Gimnasia ya jugó en Santiago del Estero. Y fue en un año emblemático para la vida del club, nada menos que 1929, el año del primer título oficial. En aquellos años, se estilaba que los clubes que jugaban en el fútbol grande viajasen a distintas plazas del interior a disputar partidos amistosos, especialmente en las fechas patrias.

Para conmemorar los 119 años de la Revolución de Mayo, Gimnasia se presentó el 25 de mayo de 1929 en Santiago del Estero. Enfrentó a Santiago Foot Ball Club, último campeón de la Liga Cultural (reforzado por futbolistas de otras instituciones de la misma) y le ganó 2 a 1 con goles de Martín Malianni y José María Minella. El encuentro se disputó en el club Mitre y Gimnasia formó con Felipe Scarponi; Julio Di Gianno, Raimundo Maldini; Joaquín Guruciaga, Enrique Felices, Jesús Díaz; Miguel Curell, Francisco Varallo, Martín Malianni, Antonio Belli y José María Minella. Por Santiago F.B.C jugaron Gómez; Leguizamón, Dorado; Coronel, Dalmacio Ruíz, C. Caro; González, Juárez, F. Ruíz, Saavdedra y A. Caro.

Al día siguiente, Gimnasia volvió a jugar, en este caso frente a Estudiantes de Santiago del estero, al que derrotó 2 a 0 con tantos de Francisco Varallo y Martín Malianni. El Tripero alistó a Felipe Scarponi (luego ingresó Francisco Ruíz); Julio Di Gianno, Héctor Arispe; Joaquín Guruciaga, Jesús Díaz, Vicente Ruscitti; Miguel Curell, Francisco Varallo, Martín Malianni, José María Minella y Raimundo Maldini. Estudiantes por su parte salió al campo de juego con Fernández (lesionado, reemplazado por Maszuh); Pinto, Helman; Alonso, Rivadavia, Otinetti; Góbes, Argañaras, Beltrán, Díaz y Salvatierra.





Los jugadores del Lobo que en 1929 fueron a Santiago del Estero para un amistoso / Archivo EL DIA

En ambos partidos hubo una gran presencia de público en las canchas, dado el impacto que provocaba la presencia de los clubes “de Buenos Aires” en un interior del país que no tenía forma de competir más allá de los denominados Campeonatos Argentinos de Selecciones que se jugaban desde 1920. El fútbol chacarero nutría de sus valores a la metrópoli, pero no podía competir directamente con sus clubes. Recién en 1939 accedieron al fútbol de AFA los clubes rosarinos como una avanzada de lo que sería un deporte más “nacional” desde 1967.

Con motivo de su presencia en la ciudad en el marco de las “Fiestas Mayas”, la delegación albiazul fue agasajada con un lunch el día 25 y el 26 por la noche el club Estudiantes ofreció un banquete en su honor en la sede social. Recién casi un mes después jugaría frente a Boca, en una de las últimas fechas del campeonato de 1928 que terminó fuera de calendario. En julio comenzaría el torneo de 1929.

Apenas 8 meses y 15 días después de aquel viaje a la madre de ciudades, la mayoría de esos jugadores se consagraron campeones al vencer a Boca 2 a 1 en Alvear y Tagle. Para ese entonces, Enrique Felices (con cuyos hermanos Roberto y Raúl llegaron de Independencia para devolverle el fútbol al club con la fusión de 1915) había dejado de jugar y Guruciaga ya no estaba en el club. Pancho Varallo sería leyenda, Don Pepe Minella nombraría a un estadio y el pampeano Arispe moriría tras desvanecerse en pleno campo de juego de Sportivo Barracas el 1 de marzo de 1931. Fue uno de los motivos que dio paso al profesionalismo del fútbol en nuestro país.