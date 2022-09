"Estuvimos 9 años", la respuesta de Wanda Nara que confirmaría la separación con Mauro Icardi

Las redes sociales pueden ser traicioneras. Mas para aquellas personas famosas, que a veces, se permiten "jugar" con sus seguidores y que éstos, le hagan cualquier tipo de preguntas. Claro que está que algunas se contestan y otras, se dejan pasar.

Pero una de ellas llamó la atención. Wanda Nara y Mauro Icardi, siempre son noticia. Los rumores de alejamiento fueron permanentes y finalmente, nunca se formalizó. Pero al parecer, todo hace indicar que esto, se dio.

En una historia de Instagram, una de las jurados del programa "¿Quién es la máscara?", no dudó en responder ante la pregunta “¿Hace cuánto estás casada con Mauro?”. Wanda no tardó en contestar y expresó “Estuvimos 9 años”, dando a entender que todo terminó y que ya no está con el futbolista, quien es el padre de Francesca e Isabella, hijas de la ex pareja.

A su vez, Mauro Icardi también utilizó las redes sociales para expresarse. “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho!”.