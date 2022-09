“Estamos desesperados por conseguir dólares”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, habló luego de la reunión que mantuvo con la Unión Industrial Argentina (UIA) y admitió que “el Gobierno está desesperado por los dólares”, al tiempo que señaló que “se está estudiando” la posibilidad de utilizar dólares no declarados para las importaciones industriales.

El funcionario aseguró que en los últimos meses hubo sectores del poder económico que buscaron “forjar una devaluación y generar incertidumbre”, aunque advirtió que ahora, tras la estabilización de algunas variables económicas, “las dudas se despejaron”.

De Mendiguren adelantó que el Gobierno estudia un blanqueo de capitales para el sector industrial. Ante la pregunta concreta, respondió: “Se está estudiando”, dijo, en declaraciones radiales.

Y agregó: “Lo estudiamos (el eventual blanqueo) porque estamos desesperados por los dólares. Por eso nuestro plan de estabilización plantea generarlos y mantener el poder adquisitivo del salario”.

En este sentido, recordó que “los industriales pedían ‘estabilidad’ y para alcanzarla se necesita que todos pongan. Para alcanzarlo, si vos no me ayudas con los precios no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad es responsabilidad de todos, también de la oposición”.

Por otra parte, destacó las reuniones con la UIA. “Hubo una interacción interesante con (Daniel) Funes de Rioja. “Tenemos que arbitrar los intereses que hay en reuniones como las que tuvimos”, sostuvo.

El funcionario se refirió a las últimas subas de precios. “Hace un mes y pico atrás, en medio de una gran incertidumbre, nos estaban empujando a una devaluación brusca anunciando un default en pesos que nunca se produjo. Nos pronosticaban dólares a $400. En ese estado de cosas, mucha gente no fijó precios o el que lo fijaba ponía un sobreprecio terrible para cubrirse”, recordó, según Infobae.

“Todas esas dudas se despejaron. No hubo devaluación brusca, no hubo default de la deuda en pesos. El dólar no fue a $400. Estamos trabajando para achicar la brecha bajando el techo de los otros dólares, pero muchos precios quedaron con lo que pasó aquella semana”, señaló el secretario.