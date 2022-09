Néstor Gorosito: "Es importante para nosotros ganar, con nuestra gente y en nuestra cancha"

Gimnasia será local este domingo frente a Tigre en el bosque y sin dudas, resulta un partido clave en la lucha por el campeonato y el ingreso a las copas internacionales, que hoy lo tiene expectante en la tercera posición (sin contar a Boca) y clasificando a la Libertadores 2023.

En esa línea, y en la previa del partido ante el "Matador", su DT, Néstor Raúl Gorosito, habló en conferencia de prensa y no confirmó el equipo: "Estuvimos viendo de las dos formas, jugar con el mismo equipo que arrancó jugando en Santiago (vs Central Córdoba) y con la posibilidad de que entre "Benja" (por Benjamín Domínguez), por el "Rusito" (por Alexis Steimbach). Esa es la única duda, después van a jugar todos los mismos".

En cuanto al desarrollo del campeonato y los resultados que se dieron en los últimos partidos, Gorosito remarcó: "Cuando quedamos primeros, le dijimos que faltaban 8 partidos, ahora quedan 7. Para el fútbol argentino es un montón. A Boca le costó ayer ganar en Mendoza. Estamos tranquilos, no pensar en el resultado, sino en cada pelota e ir ganando las divididas. Donde se pueda jugar mejor que la gente de Tigre, vamos a tener mas posibilidades de ganar".

Analizando el encuentro que el Lobo perdió contra Central Córdoba en la última jugada del partido, el DT mensana confesó: "Fue un partido parejo, donde prácticamente no nos patearon al arco en todo el segundo tiempo. Rodrigo (por Rey), no atajó ninguna pelota. Tampoco hicimos tanto para ganar, es la realidad, yo no soy de mentir. Lo mas lógico hubiese sido un empate, por el desarrollo del partido. Quedan 21 puntos, y todos los partidos hay que ganar. Siempre que se juega a la pelota, uno quiere ganar".

En cuanto al juego que se llevará a cabo este domingo en el Bosque frente a Tigre, remarcó: "Ya entramos en una etapa final, donde a partir del partido de mañana van a quedar 18 puntos, que también es un montón. Seis fechas es un montón para el fútbol argentino. Es muy parejo. De a poquito se fue dando lo que uno decía, que Boca, River, Racing, van a terminar arriba, entre los primeros. Ellos van a estar ahí. Es importante para nosotros ganar, con nuestra gente y en nuestra cancha. Vamos a jugar con un equipo que juega bien, que tiene mucha posesión de pelota, con mucha paciencia para jugar".

Ante la consulta sobre la forma de jugar de Tigre, Gorosito remarcó: "Venían jugando 4-4-2, pero los dos de afuera terminan adentro y entonces terminando 4-2-2-2. Los dos marcadores de punta pasan bien a tres cuartos de cancha y es un equipo que juega al pase corto y es raro que jueguen pelotas largas. El último partido con Vélez, yo lo fui a ver".

Por último, luego de lo realizado en Santiago y las posteriores declaraciones de algunos jugadores en referencia a "quedamos en deuda con la gente", "Pipo" respondió: "En deuda no. La idea era engrosar el promedio y gracias a Dios, no estamos mirando para abajo. Después, era entrar a una copa. Ahora, prácticamente, estamos en la Sudamericana. Y el objetivo mayor es el soñado por todos. Pero no creo que el equipo esté en deuda, en la posición que estamos. Nos duele perder, sobre todo por toda la gente que fue hasta allá. Uno también siente lo mismo que los chicos (por los jugadores) y te parte el alma. Nosotros vamos a apuntar a lo máximo, tenemos una ilusión enorme. Si me hubiesen dicho a principio de año, "Pipo" te gustaría estar a dos puntos del primero o a tres puntos, faltando 21 puntos, hubiese firmado con los ojos cerrados".