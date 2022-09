La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá la continuidad de una nueva fecha del campeonato, donde Gimnasia va a recibir a Tigre y Estudiantes, en Tucumán, visita a Atlético. A su vez, por la UEFA Nations League, Países Bajos se cruzará frente a Bélgica, en un duelo que promete. Mientras que esta misma tarde, puede haber un equipo ascendido a primera división: Belgrano de Córdoba, que deberá enfrente a Brown de Adrogué. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Rosario Central vs Platense ESPN Premium

15:30 Gimnasia vs Tigre TNT SPORTS

18:00 Racing vs Unión TNT SPORTS

20:30 Vélez vs Barracas Central TNT SPORTS

20:30 Atlético Tucumán vs Estudiantes ESPN/ TV PUBLICA

UEFA NATIONS LEAGUE

15:45 Austria vs Croacia ESPN/ STAR +

15:45 Dinamarca vs Francia STAR +

15:45 Países Bajos vs Bélgica STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

11:00 Tristán Suárez vs Gimnasia de Jujuy

13:40 Brown de Adrogué vs Belgrano TYC SPORTS

15:00 Guillermo Brown vs Guemes (SdE)

16:00 Mitre (SdE) vs Deportivo Madryn

17:00 Independiente Rivadavia vs Alvarado

17:00 Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

18:00 Defensores de Belgrano vs Villa Dálmine TYC SPORTS

19:30 Atlético Rafaela vs All Boys

20:30 Instituto vs Temperley TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Argentino de Quilmes vs Villa San Carlos

LAVER CUP

08:00 Día 3 ESPN 2/ STAR +

MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO

09:00 China vs Argentina STAR + / ESPN

SUPERCOPA ACB

13:30 Final FOX SPORTS

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

10:50 Excursionistas vs Gimnasia LP DEPORTV

10:50 Comunicaciones vs Independiente DEPORTV

14:50 Boca vs UAI Urquiza TV PUBLICA

PRIMERA C

15:30 Puerto Nuevo vs Luján

15:30 Argentino de Mendoza vs Victoriano Arenas

15:30 El Porvenir vs Midland