Rodrigo de Paul y el amor con Tini Stoessel

A poco de comenzar el mundial, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel están viviendo un romance muy intenso y suelen utilizar las redes sociales para expresarse su amor. En esta oportunidad, el jugador de fútbol le dedicó un tierno mensaje para alentarla antes de un show multitudinario en el WiZink Center, un estadio en Madrid, España, como parte de su gira mundial Quiero Volver Tour.

“Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas porque vos sos magia. Te mereces esto y mucho más por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro”, le escribió Rodrigo a su novia con una imagen en la que se ven las manos de ambos.

Finalmente, sus seguidores reaccionaron al notar un detalle sorpresivo en esta publicación: la artista y el deportista tenían una pulsera roja. Este tipo de “amuletos” suele usarse para protegerse contra la envidia de otras personas, como una especie de protección.

Vale recordar que, hace unas semanas hubo fuertes rumores de una crisis en la pareja. Todo se inició en la previa de los Premios Gardel, cuando le preguntaron a la cantante si estaba enamorada del futbolista y ella, desconcertada, le dijo que era una palabra muy fuerte. “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, pasamos unos días, estuve con mi hermano, con Carola (su amiga). Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar un poco los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo en el laburo y volver”, afirmó la joven. Así, al ver el revuelo que se generó por sus dichos, en otra entrevista que dio en Ecuador, Tini fue abordada por el ciclo De Boca en Boca, de TC Televisión y aprovechó para aclarar: “Estoy enamorada, cómo me descansaron con esa respuesta. Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente. Y estoy feliz”.