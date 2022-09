“No hay que evaluar los últimos partidos, sino el viaje hasta acá”

Néstor Raúl Gorosito reconoció las debilidades de Gimnasia, su equipo, en la derrota frente a Tigre, aunque no dramatizó e insistió con que la idea de pelear el torneo continúa siendo la misma. En conferencia de prensa, el técnico del conjunto Tripero criticó el apuro que se observó en cada ataque, restando posibilidades en los metros finales, consideró posible que la acumulación de presentaciones sea una de las causas del bajón futbolístico que desembocó en las derrotas frente a Central Córdoba y Tigre, y tras insistir con que se verá hasta dónde les da el cuero, trató de dejar en claro que una campaña de equipo campeón es consecuencia de varios campeonatos.

“Nos faltó chispa, es como que venimos sintiendo la acumulación de partidos”

“En el primer tiempo, ellos jugaron un poco mejor que nosotros. Un poco. Nosotros demasiado apurados, perdiendo rápido la pelota en la mayoría de los sectores. Dominando poquito la pelota. Eso hizo que siempre tuviéramos que correr detrás de la pelota... Tigre es un equipo que tiene mucha posesión, pero no nos creó mucho peligro. Después, en el segundo tiempo corregimos, mejoramos, pero no tuvimos ideas en ofensiva. Nos faltó chispa, como que venimos sintiendo la acumulación de partidos. Y en los últimos metros, para desequilibrar necesitas más de chispa, velocidad. Eso es lo que vi yo desde el banco”, analizó “Pipo”, quien en ese marco consideró que en el complemento “fuimos”, pero “con poquitas ideas”, al punto que “me cuesta recordar alguna jugada”.

Respecto del futuro, Gorosito explicó que “la idea sigue siendo la misma... Después lo que dije siempre: veremos si nos da o no nos da. Pero lo más importante viene ahora, porque hasta acá era todo espectacular, el grupo espectacular, los jugadores dejan el alma... Desde que estamos nosotros, es la segunda vez que perdemos dos partidos seguidos. Hay que estar tranquilos, analizar bien, ver las mejores opciones de los chicos que estén para afrontar el partido de Barracas”, tras lo cual cuestionó que “el otro día cerramos la jornada y ahora casi la abrimos, con lo que Tigre tuvo dos días más de descanso”, sin dejar de confesar que “tenemos que mejorar, no jugar tan apurados, que no todos quieran dar pases de gol”.

Cuando se le hizo notar el testimonio de Leonardo Morales, señalando que no habían tenido la actitud de un equipo que quiere pelear el título, “Pipo” señaló que “no estoy de acuerdo con que no hubo actitud, porque los pibes dejan el alma. Pero está bien, cada uno opina lo que le parece”, y sobre esto agregó que “cuando estás cansado es más fácil destruir que desequilibrar”.

En otro momento del intercambio con el periodismo, tras repetir que “hay que mantener la calma”, el técnico de Gimnasia consideró luego de la caída por 1-0 frente a Tigre, sufrida luego de la derrota en Santiago del Estero, contra Central Córdoba, que “no hay que evaluar los últimos dos partidos sino el viaje hasta acá, y el viaje es más que satisfactorio. Y tenemos que seguir igual, porque un equipo para salir campeón, raramente se construye de un momento para otro: peleás, peleás y al otro salís campeón, o al otro... hay que mantener la tranquilidad”.

Sobre el respaldo de la gente, Gorosito resaltó que “estamos agradecidos con los hinchas, por el apoyo, y hablo de todos”, aplaudiendo el apoyo a los jugadores, porque “no conozco a jugadores que jueguen mejor porque los insulten. No nos tenemos que dividir. Cuando termine el campeonato hacer las evaluaciones, pero mientras tanto, seguir todos juntos”.

“La idea sigue siendo la misma, después como dije siempre: veremos si nos da”

Otra reflexión de “Pipo” estuvo dirigida a las virtudes que destaca de Gimnasia: “Es un equipo incómodo, de correr mucho, meter... Ganábamos los partidos en el segundo tiempo, y ahora nos está costando, porque jugamos a un mismo ritmo, con imprecisión”. Reconoció que “me cuesta recordar alguna jugada clara de gol” contra Tigre, y en este sentido destacó que “necesitamos más posesión”.

Por último resaltó la aparición de los juveniles: “Son 13 ó 14 y no los ponemos porque soy bueno, sino porque se merecen estar y si bien es lindo ganar, en las difíciles es dónde más crecen”.