Se le incendió la casa, tiene siete hijos menores y apela a la ayuda de la comunidad

Un vecino de Los Hornos que hace dos años sufrió un incendio en su casa de 153 y 73, en el cual perdió todos sus pertenencias, volvió a apelar a la solidaridad de la comunidad.

Se trata de Carlos Martínez, padre de siete hijos menores de edad de entre 6 y 17 años. Según contó, "no hemos podido salir adelante luego de perder todo, hago changas pero no me alcanza".

"Necesitamos una cocina, inodoro, una mesa, silla, ropa y calzados", detalló el hombre.

Martínez aseguró que actualmente vive en 141 y 75. Su teléfono de contacto para quienes deseen colaborar con él y su familia es 2215795548.