Ricardo Centurión rompió el silencio y su mensaje generó preocupación: "Me cansé de la vida"

El talentoso futbolista de 29 años, Ricardo Centurión, que actualmente se entrena de forma individual en Vélez por problemas con el cuerpo técnico y dirigencia, rompió el silencio y dejó un mensaje que encendió las alarmas y generó preocupación sobre su estado actual a nivel anímico y de salud.

“Es algo muy difícil entrenarte solo, con un kinesiólogo y un preparador físico. Me pusieron a la tarde para que no me cruce con el plantel profesional. Mi vida es como cuando estaba la pandemia”, declaró Centurión en Radio La Red.

“Llegué a esta situación porque me había cansado de la vida, de todo, me había agotado. Necesitaba aislarme. Me sentía agobiado, tuve ataques de pánico. Necesita irme de todo. Por eso decidí esto. Muchos no me entienden por qué me fui de mi trabajo, pero era que ya no me soportaba ni a mí mismo”, contó el jugador.

Y agregó: “Hoy a mí no me llama nadie. Algún que otro periodista, pero de la gente que conocí, no te llama nadie. Te encontrás solo. Está tu vieja, tu señora, nadie más. Yo sabía que esto en algún momento me iba a pasar”.

“Pensaba que hasta el amor de mi hija me iba a hacer olvidar de las heridas. Entiendo todo y me hago cargo de lo que estoy haciendo. No tengo respuestas de por qué no lo puedo solucionar. Obviamente me duele saber que llega el fin de semana y no concentrar. Pero tengo la esperanza de volver a jugar, tengo 29 años, lo puedo hacer”, continuó, en una charla a corazón abierto.

Luego, el futbolista de 29 años expresó con dolor: "No puedo mirar a los ojos a mi hija, no me pudo cambiar ni el amor de mi hija. e que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas; nadie me pregunta que me pasa, no me miran a la cara", y siguiendo con total crudeza sobre su presente, describió: "Mi teléfono no suena, nadie me llama. Me encuentro triste. Solo tengo a mi madre y a mi mujer, el resto se alejó de mi. No sé como ser padre, trato de no faltarle a mi hija”.

Por último también sostuvo: "Creo que puedo con todo y no es así, necesito ayuda, ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar. Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol".