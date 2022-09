Antes de irse a Turquía, Campuzano rompió el silencio: ¿Qué dijo el ex jugador de Boca?

Jorman Campuzano dejó Boca para continuar su carrera en Turquía jugando para el Giresunspor. Antes de la partida, destacó distintos momentos de su estadía en el club xeneize y a la hora de los elogios destaco a Miguel Russo como DT.

En una nota publicada hoy en un diario deportivo, se destaca que Jorman Campuzano tuvo varios momentos en el conjunto "xeneize" muy marcados, que pueden dividirse en buenos, duros y conflictivos.

Sin embargo, en todo este tiempo, nunca se había escuchado su voz. Previo al viaje, blanqueó varias cuestiones que atravesó en estos años: "Muchos recuerdos lindos, muchos recuerdos duros, porque sabemos que nuestro objetivo era la Libertadores. Perdimos la semifinal con Santos con Miguel, que fue uno de mis mejores momentos. Momentos muy difíciles también...", analizó Campuzano, en un repaso por su etapa en el club de la Ribera.

"Viví mi mejor momento en Boca que es ser padre, también perder uno de mis bebés... El accidente que fue muy fuerte. Unos días quedé un poquito raro con el accidente, donde Miguel lo notó y me dijo que tenía que dejar eso atrás porque fue un choque muy fuerte. Fueron muchas cosas. Mi padre estuvo 15 días enfermo. Pero no son excusas, de Boca me llevo lo mejor", se sinceró.