Nicole Neumann visitó a su padre y presentó a su hermana sueca: cómo es su relación

Nicole Neumann está disfrutando de su viaje por el viejo continente, junto a su pareja José Manuel Urcera. El automovilista debía encarar una carrera muy importante para su profesión y, de paso, conoció a su suegro y su cuñada, de nacionalidad sueca.

La sorpresa fue total para los seguidores de Instagram de la modelo, a quien conocían poco y nada, se podría decir. La joven hermana de Nicole Neumann se llama Clara Alicia Bacher y es la hija menor de su padre, Bernd Unterüberbacher, junto a su actual pareja, Camila. Todos residen en Suecia y él se dedica a dar clases de esquí.

Clara y Nicole se vieron pocas veces pero su relación se mantuvo a la distancia. Luego del reencuentro entre la argentina y su padre, quién se fue del país cuando ella solo tenía un año y se volvieron a ver cuando tenía 18, ese vínculo fue creciendo y esta semana se volvieron a ver en Italia.

Según contó la famosa argentina, su padre y su hermana se trasladaron a Imola, cerca de Bolonia, donde José Manuel Urcera tenía pactada una carrera en la que salió segundo y levantó la copa. El sitio elegido por el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, un lugar de culto para los fanáticos de los motores.

Clara, con sus flamantes veinte años, es muy parecida a una de las hijas que Nicole Neumann tuvo con Fabián Cubero. Los genes tan presentes se identifican en la hermana mayor y menor, pese a la diferencia de edad.

“Familia, looks, carreras, podio. Días intensos, como me gustan a mí”, escribió la ex panelista de Cortá por Lozano, en una publicación en Instagram donde publicó fotos familiares. Algunas de las imágenes la tienen a ella en el centro posando delante de los edificios emblemáticos, luego con su pareja en los boxes, otra con su hermana sobre el vehículo de su pareja y, finalmente, con Urcera, Clara y su padre.

Después de años sin verse con su progenitor, a los 18 sintió que era momento de dar el primer paso. Así fue que le escribió, él le respondió rápidamente y en menos de lo pensado, se tomó un vuelo para ver a su hija mayor. El abrazo que los reencontró le cerró muchas dudas a Nicole que arrastraba desde su infancia. A la vez, le dio la oportunidad de conocer a su hermana, de quién habló solo en una oportunidad, hace cinco años. Parece ser que esa relación está más que afianzada, pese a la distancia.