Matías Defederico, tras el reencuentro con sus hijas, contó que Cinthia Fernández no lo dejó viajar para verlas

Un capítulo más se suma a los tantos que tiene la novela entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. Luego de la recuperación de su hija Francesca, quien se agarró un virus por una hamburguesa que derivó en una gastroenteritis aguda, parecía haber paños fríos entre ellos pero no fue así.

Matías Defederico fue fuertemente repudiado en las redes sociales cuando la niña se enfermó en Punta Cana y no viajó. Aún más cuando le dieron el alta y a las pocas horas tuvo que regresar porque había tenido una recaída.

Sin embargo, este sábado en Secretos Verdaderos, el ex futbolista contó toda la verdad de lo que pasó en esos días. Como era de esperar, la vedette argentina le respondió a través de las redes sociales con un duro mensaje.

Con lágrimas en los ojos, Defederico le reveló a Luis Ventura que el esperado reencuentro con sus hijas fue emocionante. Ocurrió en una cancha de fútbol, donde las llevó su madre, pero él debió quedarse lejos para “estar lejos y no provocar nada”. Cuando las niñas, que estaban jugando, lo vieron, corrieron para fundirse todos en un abrazo y los “te amo” llovieron.

Fue una hora de amor para luego regresar a su casa. Luego de explicar que a sus herederas les afecta mucho el conflicto mediático que tiene con su madre, recordó por qué no pudo viajar a verlas en su estadía en Punta Cana y durante la enfermedad de la más chica del trío.

Primero hubo un acercamiento entre Fernández y Defederico, quienes decidieron desbloquearse. Él le trasladó sus intenciones de viajar para pasar ese momento en familia: “Nos va a hacer bien”, dijo pero “no sucede nunca”.

Luego contó que cuando Francesca recayó, se comunicó con Cinthia Fernández para decirle “Pásame la ubicación, ahora sí voy a ir”. Pero la respuesta de la mediática fue tajante: “Yo acá adentro de la habitación no te quiero”.

“La nena ya no estaba en la clínica, estaba en el hotel e ir, era hacerle pasar un mal momento a mis hijas. Si iba, se iba a volver loca. Con lo que pasó, me demostró que ya no hay solución”, concluyó.