Viviana Canosa rompió el silencio y prendió el ventilador: "No soporté que me pongan una mordaza"

"No soporté que me quisieran poner una mordaza". Con esa frase contundente Viviana Canosa habló por primera vez de su salida de A24, luego de renunciar a su programa acusando que no le permitieron poner al aire un informe contra Sergio Massa, en sus primeros días como súper ministro de Economía tras la salida de Silvina Batakis.

A un mes de ese episodio escandaloso, la ex colorada salió a hablar y prendió el ventilador, fiel a su estilo. La periodista realizó anoche una transmisión en vivo a través de Instagram, que ya había anunciado un día antes y que se titulaba “A un mes de la censura”, la cual tuvo picos de 30 mil espectadores.

Sobre su salida de "Viviana con vos" dijo que "fue shockeante" y que su decisión no fue "por calentura" porque "siempre pienso mucho lo que voy a hacer y el paso que voy a dar", pero a la vez reveló que ya había atravesado "varios episodios con el canal" que se "conversaron y se dialogaron". En ese sentido disparó con munición gruesa al explicar que "después pude hacer lo que quería, pero esta vez fue imposible. En América, con Massa, no se jode. Fue censura".

Sobre la silla vacía que el canal emitió en su horario tras la cancelación del envío sostuvo: "Lo sentí como violencia psicológica no solo conmigo, sino con quienes me siguen a diario". Luego agradeció a sus compañeros, a los medios y colegas que "salieron a manifestarse en contra de la censura", y le dedicó un párrafo a su "rebaño de pelotudos tan maltratado por este gobierno. A todos ellos, gracias por estar ahí y no dejarme sola".



“Les jode mucho la libertad y le tienen pánico a la libertad de expresión. Ellos armaron un relato y no soportan que nosotros vengamos a tirarlo”, aseguró Canosa, y agregó: "Les gusta la clandestinidad para seguir afanando. No comprenden el humor social. Hablan del discurso del odio y nadie tiene más odio que ellos”. También utilizó la ironía para destacar que “ellos son amor puro. Ellos nos dan clase de moral. Hablan de tolerancia y son los creadores de enemigos y conspiraciones. Se autoperciben amorosos y el odio somos nosotros. Quieren cambiar impunidad e indulto por paz social”.

También sobre la causa Vialidad dijo que “demuestran que son los reyes del relato que se les está terminando. Todo lo que hacen es para lograr la impunidad de la jefa. Desde el alegato de Luciani, empezó al despelote”, al tiempo que resaltó sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner en Recoleta que “usan el atentado para atacar la libertad de expresión y a la Justicia. Vienen por todo, van por todo. Despertate, también van por vos. (Hugo) Chávez inventaba atentados y ponía feriados. La historia se repite”.

Para terminar, y tras media hora de transmisión, la conductora dijo que “creen que la democracia son ellos y el atentado somos nosotros. Se creen los dueños de los derechos humanos. Cristina Kirchner es muchas cosas, pero inocente no es”. Por último Viviana Canosa anunció que ya está en tratativas con otros canales para reanudar sus tareas en televisión.

La transmisión completa: