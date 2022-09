El día después: corazones rotos en el acampe que esperaba a Justin

Las carpas montadas hace más de un mes en las inmediaciones del Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona” fueron escenario ayer, cuando Justin Bieber confirmó la cancelación de sus shows en la Ciudad tal como había adelantado EL DIA, de momentos de emoción y tristeza profunda: las “believers” argentinas esperan a Justin desde hace casi 10 años, siendo recordada en aquella vigilia, en charlas entre carpas, numerosas anécdotas de aquella última visita del canadiense al país, en 2013, pero tendrán que seguir esperando, luego de que el artista ratificara que cancela el resto de la gira latinoamericana del “Justice World Tour” por problemas de salud mental.

Fue el propia artista quien terminó con el suspenso instalado el lunes en torno al show, entre versiones de cancelación y un escenario que comenzaba a desmontarse en 25 y 32 sin que se diera ninguna noticia a los fanáticos. Según sus explicaciones, decidió darle prioridad a su salud y regresar a Los Ángeles luego de su participación del domingo a la noche en el festival brasileño Rock in Rio, al sentir un gran agotamiento que atribuyó al síndrome de Ramsay-Hunt que padece y que ya le había traído problemas meses atrás.

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del ‘Justice World Tour’”, comienza el texto que publicó en las redes sociales.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, agrega Justin, antes de cerrar contando que “después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

El posteo apareció pasado el mediodía, cuando ya otros medios contaban lo que había sido primicia de EL DIA el lunes y se hacía evidente que Justin no visitaría Argentina. Los rumores sobre la cancelación del concierto nacieron en Brasil, en donde participó del Rock in Rio, tras lo cual habría abordado un vuelo a Los Ángeles el domingo a la noche tras declarar un malestar físico. A medida que avanzaban las horas del lunes, desde el Estadio comenzaron los movimientos: estaban desmontando el escenario.

Pero hasta ese momento, en las carpas había todavía esperanza: sin anuncios oficiales, con la venta de entradas para el domingo todavía funcionando y sin novedades en el circuito de información que manejan los clubes de fans de Brasil y Argentina, las “believers” elegían descreer de las versiones. Resistían, como resistieron el frío durante todo agosto, a la espera del reencuentro con su ídolo.

Por eso, la confirmación de la cancelación, que afecta también a San Pablo y Chile, fue un baldazo de agua helada para el centenar de fanáticas que formaban parte del histórico acampe que fue incrementando la cantidad de participantes y de carpas durante las últimas semanas, una postal que despertó la curiosidad de los platenses que pasaban por la Avenida 32. El clima era de llantos desgarradores y desolación, y también de bronca por la mala suerte de haber esperado tanto tiempo la visita del artista para quedarse, al final, con ganas de verlo y cantar sus canciones.

Muchas habían venido desde distintos puntos del país. Un grupo de jóvenes que había llegado a La Plata desde la provincia de Jujuy buscaban el consuelo de sus pares con las que formaron parte del acampe. “Llegamos el 3 de agosto, desde Hurlingham”, contó otra joven con los ojos repletos de lágrimas.

Las believers bancaron a su ídolo, de todos modos: “Justin está mal de salud. Lo sabemos y lo entendemos. El dolor está. Lo respetamos y es su decisión. La ilusión era que si tocaba en Río de Janeiro a lo mejor venía”, expresaron, y eligieron quedarse con “lo lindo” del acampe: “Somos entre tres y cuatro personas por carpa. Entonces la que trabajaba o estudiaba venía a tal horario y nos íbamos turnando. En ese sentido fue bastante lindo. Pero ya está, no queda otra”.

LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO

En paralelo con la suspensión de los shows, la empresa Move Concerts Argentina, responsable de los shows en nuestro país, informó que la devolución de los tickets será realizada automáticamente desde el próximo 12 de septiembre y hasta el 23 de este mes, y que la modalidad en que se realizará dependerá del tipo de pago.

“Si compraste con tarjeta de crédito verás reflejado el reintegro en el próximo resumen o el siguiente. Si en cambio abonaste con tarjeta de débito el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar”, explica el comunicado.