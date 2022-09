Un club de fútbol le pondrá Santiago Maratea a su estadio: la reacción del influencer

Santiago Maratea es uno de los influencers mas conocidos de las redes sociales. No solo en Argentina, sino en la mayoría de los países sudamericanos. Tiene mas de 3 millones de seguidores en su Instagram personal.

El joven consigue dinero a través de varias campañas solidarias que realiza, junto a la ayuda de sus seguidores, donde brinda apoyo a diferentes causas que lo ameritan.

Mas allá de sus buenas acciones, el tema no se centra justamente en ello: sino que un estadio de fútbol llevará su nombre. Una de sus últimas acciones fue juntar dinero para el FC Ezeiza (participa en la Liga Metropolitana de San Vicente, con reconocimiento de AFA), una institución que se fundó en 2021 y que necesitaban alrededor de 2 millones de pesos. Pero el número que se recaudó, fue mucho mas: cerca de 4.5 millones.

Tras el gesto de Maratea, desde el club decidieron ponerle su nombre a una cancha. “No tienen nada. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en el terreno que les dio la Municipalidad, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tienen un mango", le había comentado el influencer a sus seguidores, para que puedan colaborar con la causa.

Con la enorme devolución por parte de la institución, en tono de broma, Santiago Maratea remarcó: "Solo voy a hablar con personas que estén a la altura. Ósea, que tengan un estadio a su nombre”.