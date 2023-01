El llanto de Thomsen frente a los psicólogos que declararon

En el marco de la jornada número 12 del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró Agustín Costa Shaw, psicólogo ofrecido por la defensa de los implicado, liderada por Hugo Tomei a principios del 2022. Según su testimonio, los imputados atravesaron momentos de muchas crisis y alteraciones, y hasta reveló que Máximo Thomsen asumió la responsabilidad por la enfermedad que padece su madre actualmente.

En su presentación, Agustín Costa Shaw contó que, cuando entrevistó a los imputados en La Plata, "estaban tensos, nerviosos y en la disyuntiva de querer hablar y no poder".

"Tenían temblores, nervios... Enzo Comelli sacudía la rodilla", describió. Además, enfatizó en el estado de Máximo Thomsen: "Hubo que contenerlo, se le ofreció agua", agregó el psicólogo clínico.

Durante su exposición vía zoom, el psicólogo clínico Costa Shaw narró el encuentro que mantuvieron con los imputados. "Hubo una situación especial donde Máximo Thomsen se quiebra en lágrimas, hubo que contenerlo, estuvo llorando unos minutos", narró el testigo de la defensa.

"Dice que no quiere hacer el peritaje porque después se filtra todo, después no puede parar de llorar", agregó y especificó que, si bien se negaba a realizarlo, el imputado "no paraba de contar cuestiones personales". "En un momento habla de la madre, se siente culpable por la situación de la salud de la madre", sostuvo.