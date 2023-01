Báez Sosa, el juicio: Ciro Pertossi también rompió el silencio y dijo que frenó una patada

Padres y madres de cinco de los imputados, tres peritos de la defensa y un efectivo policial declararán hoy en la penúltima jornada de testimonios prevista para el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell. En tanto, se conoció que otro de los acusados romperá el silencio.

Se informó que cerca de las 10 comenzó la audiencia y pidió la palabra Ciro Pertossi, luego de que ayer Máximo Thomsen hablara por primera vez ante el Tribunal. El padre de Pertossi es uno de los que ya estaba en la sala preparado para brindar su testimonio.

“Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta que el chico (por Fernando Báez Sosa] está en el piso, me freno antes”, dijo el imputado al rever una grabación. También habló del audio enviado la madrugada del crimen, donde se lo escucha decir “de esto no se entera nadie”. Al respecto dijo: “Ya había gente en Zárate que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado. Esto todo lo que voy a declarar”.

Acto seguido llegó el turno de las preguntas y el primero que tomó la palabra fue el fiscal Juan Manuel Dávila, pero Pertossi insistió en que no las respondería. “¿Por qué frena la patada?”, disparó el fiscal Gustavo García, a lo que el joven sostuvo que “ya respondí eso”. Con la frase “lo que tenía que decir, ya lo dije”, volvió a su lugar y se sentó en el banquillo.

En ese marco, serán ocho los testigos que se presentarán hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, luego de que otros que estaban pautados para la misma fecha fueran desistidos.

En tanto, hoy en la previa, uno de los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró que la declaración ante el tribunal de Máximo Thomsen, uno de los ocho acusados del crimen, fue como "una confesión" porque "se ubicó en el lugar, indicó que le pegó a la víctima y reconoció como suya la zapatilla" cuya suela quedó marcada en el rostro del joven estudiante de abogacía. "Para nosotros ya está plenamente acreditada la materialidad ilícita, es decir, lo que ocurrió, el hecho y la forma en qué ocurrió. Lo que vivimos ayer (la declaración de Thomsen) fue un intento desesperado de justificar de alguna manera un accionar violento, un ataque planeado y ejecutado coordinado por todos los imputados", aseguró Fabián Améndola, integrante del equipo de Fernando Burlando, quien representa a Silvino Báez y Graciela Sosa como particulares damnificados. En diálogo con el canal C5N, el letrado aseguró que "Thomsen ha incurrido en un montón de imprecisiones" y que no quiso responder preguntas de la querella, aunque sí del Ministerio Público.

¿Quiénes declaran?

Tras las declaraciones brindadas ayer por las madres de Máximo Thomsen (23) y de Blas Cinalli (21), para la duodécima jornada está previsto que lo hagan las de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti, y las del padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), Mauro Pertossi.

Estos testimonios estaban pautados inicialmente para mañana miércoles pero fueron adelantados por pedido de la defensa y, en ese cambio, fue desistido el de Ana María Tártara, madre de Lucas Pertossi (23), que sería así el único imputado del que no declarará ningún familiar directo.

También está citado Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a la víctima tras el ataque frente al boliche "Le Brique".

Declararán además Pablo Alberto Rodríguez Romeo, perito informático que realizó informes técnicos sobre evidencia digital, y María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata.

El último testigo previsto para esta jornada es Agustín Costa Shaw, psicólogo clínico que intervino en la investigación penal suplementaria, y que fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa, a cargo de Hugo Tomei, como testigo de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de "confianza" en el proceso judicial.

Aquella negativa de los acusados a ese peritaje diez meses atrás desató este lunes un contrapunto entre Tomei y el particular damnificado, que puso en duda el valor del testimonio de Shaw.

La discrepancia respecto de la declaración o no de este testigo será resuelta hoy por los miembros del tribunal, indicaron fuentes cercanas a la causa.

Está previsto que los padres de Fernando presencien las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales, como ocurrió durante las jornadas anteriores.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano, Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.