VIDEO.- Terror en otra heladería de La Plata: tiros, heridos de bala y clientes corrieron para salvarse

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en pleno centro de Los Hornos, más precisamente en 66 y 137, donde dos motochorros intentaron robar una heladería a punta de pistola, hiriendo a un empleado y a un "trapito" que se encontraba fuera del comercio e intentó detener a los ladrones.

Con varios clientes en su interior, entre ellos dos menores, se acercaron hasta la puerta del local y se bajaron rápidamente de una moto. Con sus cascos puestos, fueron directamente al empleado del lugar, que se encontraba sirviendo un helado, al que le exigieron la entrega de dinero.

Mientras esto pasaba, quienes estaban sentados en las sillas y mesas que dan a la calle, y una mujer que estaba en el mostrador, huyeron despavoridos al ver esta situación de terror.

Durante el ataque, uno de los motochorros saltó el mostrador y el mismo empleado se resistió, por lo que el otro atacante le dio un culatazo en la cabeza a su víctima y disparó al menos dos veces. Ante esta situación, los "trapitos" que se encontraban por la zona, intentaron defenderlo cuando los delincuentes huían, por lo que volvieron a responder con detonaciones, y allí uno de ellos terminó herido de bala, aunque estaría fuera de peligro.

Quien se encontraba trabajando, fue víctima también de un disparo que le dio en uno de los dedos de la mano, el cual terminó enyesado, según comentó a este medio el dueño del lugar.

"Aunque no lo creas, no se llevaron dinero", afirmó el hombre, que no estaba en el momento del robo, pero si pudo ver mediante las cámaras de seguridad lo ocurrido y compartió el video con EL DIA.

Cuando los ladrones intentaban huir y se vieron "rodeados", se produjeron "entre tres y cuatro detonaciones más", precisó. Mientras tanto, quienes pasaban por la vereda, corrían desesperados para intentar esquivar las balas.

Según el confirmó el dueño a EL DIA, la Policía logró detener a uno de los malvivientes, mientras que el otro continúa prófugo y es intensamente buscado.

La inseguridad no para: otro robo en Villa Elvira

Tal como informó este medio en su edición impresa (ver: https://www.eldia.com/nota/2023-1-20-4-4-37-disgusto-en-una-heladeria-huyen-con-la-caja-y-un-kilo-de-mascarpone-policiales), el miércoles por la noche, otra sucursal de la heladería de la misma firma (Gustito) de calle 122 entre 80 y 81, sufrió un hecho de inseguridad.

En este caso, habrían sido tres delincuentes que se presentaron en el lugar y también exigieron dinero de la caja y hasta pidieron un kilo de helado. Aunque en este caso no hubo disparos.

En total, se llevaron la recaudación del día, en una suma cercana a los 3.500 pesos.

Por estas horas, se investigaba si había una cuarta persona participante del hecho. Dos menores fueron detenidos y entregados luego a sus familias. Otro de los que estaba allí, escapó.