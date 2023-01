“No aflojes”: el mensaje de la Brujita Verón a Mascherano luego de la eliminación de la Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 quedó eliminada del Sudamericano luego de perder ante Colombia por 1 a 0 y terminar en cuarto lugar, en la fase de grupos con cinco seleccionados. La continuidad de Javier Mascherano en la dirección técnica permanece en duda.

El Seleccionado argentino sufrió un duro golpe mientras iba tras el objetivo de clasificar al Mundial Indonesia 2023 y los Juegos Panamericanos. No logró los puntos necesarios y quedó relegado de los clasificados.

En este marco es que Juan Sebastián Verón, amigo y compañero del seleccionado argentino de Javier Mascherano, le envió un mensaje en las redes sociales. Fue con una fotografía de ellos dos en Uno, durante la época en que el jugador llegó al Pincha para terminar su carrera profesional.

“A veces las cosas no salen como uno quiere. Hay que levantarse y seguir. El camino no es fácil. No aflojes, Javi”, comentó la Brujita Verón en su cuenta de Instagram.

A los ex jugadores los unió su carrera como jugador de fútbol, compartieron plantel en la Selección Argentina y Masche fue convocado por el ex Pincha para formar parte del equipo profesional, antes de su retiro.