VIDEO. La platense fanática de la Scaloneta que se convirtió en Messi al ritmo de "Muchachos"

Se trata de Lucía Acevedo, oriunda de Berisso y platense de sentimiento, una maquilladora profesional que le va muy bien en su rubro y que a partir del título de la Selección en Qatar decidió homenajear a la Scaloneta con una tremenda producción de su factoría creativa que mostro desde su cuenta de Instagram.

En las imágenes se ve, cómo al ritmo de Muchachos, el hit del mundial, y de su arte, se va convirtiendo poco a poco nada menos que en Lío Messi, la principal figura de la Selección Nacional y, por supuesto, del mundial que logró coronar con la anhelada Copa del Mundo.

El video resultó tan entretenido y divertido que en unos pocos días obtuvo miles de reproducciones.

En diálogo con EL DIA, Lucía, de tan sólo 23 años y con un futuro enorme en la rama, contó que "soy maquilladora profesional y lo que más me gusta y atrae es toda esta magia de la artística".

En relación al video, recordó que "la idea surgió antes del Mundial" y que "pensábamos en recrear una camiseta o la Copa", pero que luego se echó para atrás "para no pecar de mufa, jaja".

Así que apenas salimos campeones mundiales me surgió esta nueva idea. Le puse muchas ganas, le dediqué muchas horas. Y por suerte obtuve un buen resultado", celebró.

Acerca de la enorme repercusión que generó el video, dijo que "me da un orgullo tremendo que reciban bien mi laburo, más siendo una profesional, porque a veces la gente lo tome tan a ese nivel el trabajo que hacemos".

Respecto de su formación, expresó que "en principio estudié Arquitectura y el año pasado me dediqué de lleno al maquillaje, en donde estoy más a gusto en la artística". "He realizado múltiples producciones en distintos ámbitos y para empresas. Me dedico a esto. Y por eso decidió realizar esta producción que a la gente le ha encantado", cerró.

