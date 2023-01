Viviana Canosa lapidaria con Fernández: "Es el peor presidente de la historia"

Filosa y sin pelos en la lengua Viviana Canosa fue durísima con el presidente Alberto Fernández. En un reportaje con Marcelo Polino, se despachó contra el mandatario.

Sobre el final de la entrevista, Viviana contestó un ping pong sobre distintos personajes. De Alberto Fernández dijo: “El peor presidente de la historia. Creo que se esmera cada día para ser peor. Tremendo”. Cristina Fernández: “Cínica. Y, ahora, condenada. No creo que vaya presa pero estaría buenísimo que la Justicia actúe y que los argentinos sepamos que el que las hace las paga. Se han afanado el futuro de nuestros hijos, nietos y el nuestro”.

En ese marco, opinó sobre otros personajes de la política: "Mauricio Macri: “Se perdió la gran oportunidad de su vida. Una gran pena. Yo confiaba plenamente en que él iba a poner los huevos para cambiar la Argentina, que iban a venir todas las inversiones. Y no pasó”. Patricia Bullrich: “Me gusta mucho. Me parece que es una mina con mucho coraje y que podría ser una gran presidente. Pero si pienso de acá a un año no tengo la menor idea de lo que va a pasar en este país. El oficialismo es un desastre, la oposición está toda peleada. Hay que parar con los egos”. Javier Milei: “Es un tipazo. Hablamos mucho de Dios y de la espiritualidad. Es una muy buena persona, no sé cómo será de presidente si gana”, aseguró. Y ante la pregunta de Polino, reconoció que todos ellos la quieren como candidata.